شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Lens يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعقد جوجل حدث "Search on 22" في 28 سبتمبر حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن العديد من تحسينات "البحث" عبر النظام الأساسي، ومع ذلك، أجرت الشركة بعض التغييرات في واجهة المستخدم على Lens لمساعدة المستخدمين في البحث بشكل أفضل باستخدام الأداة عن طريق إضافة عوامل تصفية البحث مباشرة على صفحة الشاشة الرئيسية.

وذكرت 9to5Google أن هذا التغيير قابل للتطبيق فقط عند الوصول إلى Google Lens باستخدام شريط البحث أو اختصار الشاشة الرئيسية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وأجهزة iOS، وإذا كنت تستطيع تذكر ، فإن Google Lens تفتح في شاشة من ثلاثة أجزاء حيث يحتوي الجزء الأول على البحث بالكاميرا ؛ يحتوي الجزء الثاني على حوالي ثماني لقطات شاشة تم التقاطها مؤخرًا ؛ يحتوي الجزء الثالث على جميع الصور من معرض الصور الخاص بك.

وللوصول إلى عوامل تصفية بحث مختلفة ، يتعين على المستخدمين عادةً النقر على أيقونة "الكاميرا" في الجزء العلوي أو التمرير لأسفل ثم النقر فوق عوامل التصفية المعنية مثل النص والترجمة والواجبات المنزلية والتسوق وما إلى ذلك.

ما الذي تغير بعد التحديث؟، تظهر عوامل تصفية البحث مباشرة في قسم "البحث بالكاميرا"، ويتيح ذلك للمستخدمين النقر بسرعة على المرشحات التي يريدون استخدامها والانتقال مباشرة إلى المرشحات، سيؤدي ذلك إلى جعل البحث باستخدام Google Lens أسرع وأسهل.

ويتم طرح تغيير واجهة المستخدم الجديد على كل من إصدارات Android و iOS من التحديث بدءًا من اليوم وسيكون متاحًا لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.