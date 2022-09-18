شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية إزالة الصور المكررة من جهاز آيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل ملء هاتفك بالكثير من الصور على مر السنين، ولا يوجد سوى مساحة محدةة للاحتفاظ بكل شيء على جهاز آيفون الخاص بك، لذا يمكنك الحصول على مساحة تخزين iCloud للمساعدة، لكن هذا سيكلفك.

بدلاً من ذلك لدى آبل خدعة أخرى في جعبتها خاص بحذف أي لقطات مكررة قمت بتخزينها.

قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً لاكتشاف نفسك من بين آلاف الصور، لذا فهي طريقة رائعة لإزالة الملفات التي لا تحتاجها ببساطة.

كيفية إزالة الصور المكررة من جهاز آيفون الخاص بك

أضافت آبل مجلدًا مكررًا جديدًا حيث يمكنك رؤية جميع الصور التي لديك أكثر من واحدة منها وفقا لما نقله موقع ذا صن.

للوصول إليه افتح تطبيق الصور.

انتقل إلى الألبومات في الأسفل.

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد التكرارات.

يمكنك مراجعة جميع التكرارات التي تم اكتشافها.

يمكنك إما مراجعتها جميعًا واحدة تلو الأخرى والنقر فوق دمج.

وإذا كنت تريد دمجهم جميعًا مرة واحدة، فانقر فوق تحديد في الجزء العلوي.

ثم حدد الكل متبوعًا بدمج في الأسفل.