شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom تستعد لطرح مميزات جديدة لمواجهة Google و Microsoft والان مع تفاصيل الخبر
وتشير المعلومات إلى أن هاتين الخدمتين قيد التطوير منذ عامين، ويمكن الإعلان عن Zmail و Zcal في مؤتمر Zoomtopia للشركة ، المقرر عقده في نوفمبر من هذا العام.
وبينما أصبح Zoom مرادفًا لمؤتمرات الفيديو منذ الوباء ، فقد لا يزال من الصعب إقناع الناس بالتبديل إلى خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فقد يستخدم الأشخاص Zoom للاجتماعات ، لكن Gmail و Outlook لا يزالان من أكثر خدمات البريد استخدامًا، لذا ، فإن خطة Zoom للهيمنة على مساحة العمل ستواجه منافسة شديدة عند إطلاقها.
وفي محاولة أخري لمواجهة Google Chat و Microsoft Teams و Slack ، جدد Zoom نظام المراسلة الخاص به وأعطاه اسمًا جديدًا - Zoom Team Chat، حيث يقول Zoom أن شيئًا ما كان مفقودًا ، ولهذا السبب اضطروا إلى تغيير الاسم. وفقًا لـ Zoom ، هناك بعض الميزات الجديدة التي يجب أن تعزز العمل الجماعي والتعاون.