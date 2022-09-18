شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom تستعد لطرح مميزات جديدة لمواجهة Google و Microsoft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق مؤتمرات الفيديو "زووم" يعمل حاليا على خدمة بريد الكتروني، وتطبيق تقويم، حيث يمكن أن يظهر التطبيقان باسم "Zmail" و "Zcal"، وإذا تم تصديق التقرير ، يمكن إطلاق هذه الخدمات في أقرب وقت ممكن في نهاية هذا العام.

وتشير المعلومات إلى أن هاتين الخدمتين قيد التطوير منذ عامين، ويمكن الإعلان عن Zmail و Zcal في مؤتمر Zoomtopia للشركة ، المقرر عقده في نوفمبر من هذا العام.

وبينما أصبح Zoom مرادفًا لمؤتمرات الفيديو منذ الوباء ، فقد لا يزال من الصعب إقناع الناس بالتبديل إلى خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فقد يستخدم الأشخاص Zoom للاجتماعات ، لكن Gmail و Outlook لا يزالان من أكثر خدمات البريد استخدامًا، لذا ، فإن خطة Zoom للهيمنة على مساحة العمل ستواجه منافسة شديدة عند إطلاقها.

وفي محاولة أخري لمواجهة Google Chat و Microsoft Teams و Slack ، جدد Zoom نظام المراسلة الخاص به وأعطاه اسمًا جديدًا - Zoom Team Chat، حيث يقول Zoom أن شيئًا ما كان مفقودًا ، ولهذا السبب اضطروا إلى تغيير الاسم. وفقًا لـ Zoom ، هناك بعض الميزات الجديدة التي يجب أن تعزز العمل الجماعي والتعاون.