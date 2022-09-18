علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ميزة "الردود الذكية" في Google Chat يمكنها الرد بهذه اللغات الثلاث

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "الردود الذكية" في Google Chat يمكنها الرد بهذه اللغات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الردود الذكية موجودة في Google Chat منذ سنوات، حيث كانت أربعة على وجه الدقة، لكن ، لا يمكنك الرد بسرعة إذا كنت تدردش بلغة أخرى غير الإنجليزية لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يدعمها، ومع ذلك ، يتم الآن توسيع الميزة إلى ثلاث لغات أخرى ، وهي الفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

 

لذلك ، لا داعي لكتابة bonjour أو oi أو hola لأن Google ستفعل ذلك نيابةً عنك، ولا داعي للقلق بشأن أي شيء ؛ سوف يفهم التطبيق اللغة التي تكتب بها وسيزودك بردود سريعة ، كما تقول Google.

 

ولا يوجد شيء يحتاج المستخدم إلى القيام به لتمكين هذه الميزة، لكن تأكد من أنك قمت بتمكين "الردود الذكية" ؛ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى إعدادات التطبيق ، ورمز الترس ، وتحديد "تمكين الرد الذكي على الويب وسطح المكتب". 

ومع ذلك ، فإن الردود الذكية تعمل فقط بهذه اللغات الثلاث على إصدار الويب من الدردشة، لذلك ، قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن تحصل على هذا على الهواتف الذكية.

 

وتتوفر ميزة "الردود الذكية" على تطبيقات Google منذ فترة حتى الآن، وتتمتع الرسائل و Gmail و Google Docs بردود ذكية على Android والويب وتعمل بشكل مشابه عبر كل تطبيق، وهو مدمج أيضًا في الإشعارات على Android ، مما يوفر ردودًا قصيرة وسريعة بناءً على الرسالة المستلمة.

 

وفي الوقت نفسه ، عبر التطبيقات ، تقدم الردود الذكية للمستخدمين بعض الاقتراحات بناءً على ما يكتبونه ، وهي متوفرة بلغات مختلفة. لإرسال رد ذكي ، يجب على المستخدم النقر فوق العبارة.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا