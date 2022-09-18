شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "الردود الذكية" في Google Chat يمكنها الرد بهذه اللغات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الردود الذكية موجودة في Google Chat منذ سنوات، حيث كانت أربعة على وجه الدقة، لكن ، لا يمكنك الرد بسرعة إذا كنت تدردش بلغة أخرى غير الإنجليزية لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يدعمها، ومع ذلك ، يتم الآن توسيع الميزة إلى ثلاث لغات أخرى ، وهي الفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

لذلك ، لا داعي لكتابة bonjour أو oi أو hola لأن Google ستفعل ذلك نيابةً عنك، ولا داعي للقلق بشأن أي شيء ؛ سوف يفهم التطبيق اللغة التي تكتب بها وسيزودك بردود سريعة ، كما تقول Google.

ولا يوجد شيء يحتاج المستخدم إلى القيام به لتمكين هذه الميزة، لكن تأكد من أنك قمت بتمكين "الردود الذكية" ؛ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى إعدادات التطبيق ، ورمز الترس ، وتحديد "تمكين الرد الذكي على الويب وسطح المكتب".

ومع ذلك ، فإن الردود الذكية تعمل فقط بهذه اللغات الثلاث على إصدار الويب من الدردشة، لذلك ، قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن تحصل على هذا على الهواتف الذكية.

وتتوفر ميزة "الردود الذكية" على تطبيقات Google منذ فترة حتى الآن، وتتمتع الرسائل و Gmail و Google Docs بردود ذكية على Android والويب وتعمل بشكل مشابه عبر كل تطبيق، وهو مدمج أيضًا في الإشعارات على Android ، مما يوفر ردودًا قصيرة وسريعة بناءً على الرسالة المستلمة.

وفي الوقت نفسه ، عبر التطبيقات ، تقدم الردود الذكية للمستخدمين بعض الاقتراحات بناءً على ما يكتبونه ، وهي متوفرة بلغات مختلفة. لإرسال رد ذكي ، يجب على المستخدم النقر فوق العبارة.