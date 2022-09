شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تعلن عن إصدار مجاني للعب من The Sims 4 .. إليك موعد إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن EA قررت إتاحة لعبة The Sims 4 لمزيد من اللاعبين مع إصدار مجاني قادم، حيث قام ناشر اللعبة مؤخرًا بتحديث منشور المدونة الرسمي ليعلن أن لعبة The Sims 4 الأساسية ستكون متاحة لجميع اللاعبين الجدد للتنزيل مجانًا.

وسيتم تقديم الإصدار المجاني من اللعبة على العديد من المنصات بما في ذلك - Mac و PlayStation 4 و PlayStation 5 و Windows PC و Xbox One و Xbox Series X بدءًا من 18 أكتوبر، لتقديم تجارب جديدة وذات مغزى داخل اللعبة.

وذكرت الشركة أيضًا أن حدث Behind The Sims Summit سيتم بثه مباشرةً في 18 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويمكن للمعجبين مشاهدة البث المباشر على قنوات YouTube و Twitch الرسمية في The Sims، وستناقش EA خططها للعبة في الحدث المباشر.

ووفقًا لمنشور المدونة ، ستقدم EA أيضًا حزمًا للأعضاء فقط من The Sims 4 لأعضاء EA Play و EA Play Pro عند إضافة اللعبة إلى قائمة التشغيل في 18 أكتوبر، وسيتضمن إصدار EA Play من The Sims 4 حزمة توسيع Sims 4 Get To Work، وفي الوقت نفسه ، لن يحصل أعضاء EA Play Pro على الحزمة المذكورة للتو فحسب ، بل سيحصلون أيضًا على حزمة The Sims 4 Toddler Stuff Pack.

كما ستقدم EA أيضًا Desert Luxe Kit كهدية لجميع اللاعبين الذين يشترون لعبة The Sims 4 الأساسية بين 14 سبتمبر و 17 أكتوبر، حيث ستوفر مجموعة Desert Luxe Kit أثاث Sims الداخلي والخارجي للاسترخاء في واحتهم الحديثة، وهذا الأثاث مستوحى من المناظر الطبيعية للصحراء الجنوبية الغربية وسيتكون من مواد مثل الحجر والخشب. يتعين على اللاعبين فقط تسجيل الدخول إلى اللعبة وستكون المجموعة الجديدة متاحة في القائمة الرئيسية للمطالبة بها.