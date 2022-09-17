شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحجام بطاريات أيفون 14 الجديدة بالتفصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع macramours ألأمريكي عن أحجام بطاريات هواتف أيفون 14 بالتفصيل، حيث جاء في التقرير إن موديلات أيفون 14 تقدم بطاريات أكبر حجماً مقارنة بموديلات سلسلة أيفون 13 باستثناء موديل أيفون 14 برو ماكس الذي يقدم بطارية أصغر حجماً من بطارية سلفه أيفون 13 برو ماكس.

- أيفون 14 بحجم 3279 ميلي أمبير

- أيفون 14 بلس بحجم 4325 ميلي أمبير

- أيفون 14 برو بحجم 3200 ميلي أمبير

- أيفون 14 برو ماكس 4323 ميلي أمبير

وللمقارنة، في ما يلي أحجام هواتف السلسلة السابقة: - أيفون 13 ميني بحجم 2406 ميلي أمبير

- أيفون 13 بحجم 3227 ميلي أمبير

- أيفون 13 برو بحجم 3095 ميلي أمبير

- أيفون 13 برو ماكس بحجم 4352 ميلي أمبير

وقالت أبل إن جميع هواتف أيفون 14 الأربعة تدوم بطاريتها ليوم كامل، وإن بطاريتها تعمل ساعة إضافية عند تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت مقارنة بموديلات أيفون 13.