شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب شورتس" تتيح عرض مقاطع الفيديو كطريقة للرد على التعليقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت يوتيوب عن ميزات وتحديثات جديدة لمشاهدي البرامج القصيرة والمبدعين، وذلك عبر تحديث لسلسلة تعليمات عبر المنصة بواسطة مدير مجتمع TeamYouTube. تتضمن الميزة الجديدة عبر يوتيوب شورتس الرد على التعليقات وتبدو أشبه بمنافسها المشهور على نطاق واسع تيك توك.

وفقًا للإعلان يمكن لمنشئي YouTube على iOS عرض تعليقات المشاهدين في مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم كطريقة للرد على هذا التعليق.

تبدو مألوفة؟ هذا لأنك على الأرجح شاهدت ميزة مشابهة على TikTok تتيح لمنشئي المحتوى إنشاء رد فيديو على تعليق مشاهد يشتمل غالبًا على ملصق يعرض التعليق الذي يرد عليه منشئ المحتوى، لذا فإن منصة مشاركة الفيديو تضيف ميزة رد فيديو مماثلة إلى الشورتات حسبما نقل موقع Digitartlends.

من المتوقع أيضًا أن تعمل ميزة الرد على مقاطع الفيديو القصيرة الجديدة على تعليقات المشاهدين على الأفلام القصيرة أو مقاطع الفيديو.

في الوقت الحالي ، لا تتوفر ميزة الرد على مقاطع الفيديو القصيرة إلا على نظام التشغيل iOS وستستمر في طرحها لجميع منشئي البرامج القصيرة على iOS "في الأسابيع المقبلة". سيحصل أيضًا منشئو المحتوى الذين يستخدمون Android على الميزة ، لكن الإعلان لم يذكر متى سيحدث ذلك بالضبط ، فقط أن الإطلاق سيكون "على الطريق".

إذا كنت منشئ محتوى تستخدم جهاز iOS ، فإليك كيفية الوصول إلى الميزة الجديدة بمجرد توفرها لك (وفقًا لإعلان YouTube.

انتقل إلى صفحة مشاهدة أحد مقاطع الفيديو أو الأفلام القصيرة الخاصة بك ، ثم اختر تعليقًا تريد الرد عليه ثم حدد رمز الرد (الذي يشبه فقاعة الكلام) على هذا التعليق. ثم حدد رمز إنشاء قصير ، والذي يبدو وكأنه مخطط تفصيلي على شكل حرف S يحتوي على زر تشغيل وأيقونة علامة الجمع.