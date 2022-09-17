شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون يعيد ميزة نسبة البطارية المطلوبة منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت آبل إلى نداءات عشاق آيفون وأعادت نسبة البطارية، حيث تُرك الناس لتخمين كمية المتبقية لسنوات بناءً على أيقونة البطارية التوضيحية في الزاوية وقرر عملاق التكنولوجيا إعادة الميزة الشعبية.

شوهدت نسبة البطارية سابقًا على الأجهزة التي تم إصدارها قبل عام 2017.

لكن آبل اضطرت إلى إلغائها، على ما يبدو بسبب مشكلات المساحة في ذلك الوقت مع الشق الموجود على iPhone X حسبما نقل موقع ذا صن.

اختفى جهاز iPhone 14 وقررت الشركة أن الوقت قد حان لإعادة الأرقام إلى الأبد.

لحسن الحظ لست مضطرًا لامتلاك أحدث جهاز آيفون للحصول عليه.

يتم تضمين نسبة البطارية في نظام التشغيل iOS 16 ، لذلك إذا قمت بتثبيت التحديث المجاني ، يمكنك تشغيله.

لكن كن حذرًا - فليس كل أجهزة آيفون تدعمها.

تقول آبل إن آيفون XR وآيفون 11 وآيفون ميني 12 وآيفون مينى 13 لن يعرضها.

وسائله فقط يمكن أن تستخدمها أجهزة آيفون التالية:

آيفون 14 برو ماكس

آيفون 14 برو

آيفون 14 بلس

آيفون 14

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 13 برو

آيفون 13

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو

آيفون 13

آيفون XS

آيفون X

كيفية إضافة نسبة البطارية إلى آيفون

إذا كنت تريد أن ترى نسبة البطارية على جهاز آيفون الخاص بك، فما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.

أولاً، تأكد من تثبيت iOS 16 لديك.

بمجرد الانتهاء من ذلك افتح الإعدادات.

اذهب إلى البطارية.

قم بتشغيل خيار نسبة البطارية، ثم مشاهدة النسبة المئوية داخل أيقونة البطارية في الزاوية اليمنى العليا.