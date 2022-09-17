شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصلح خطأ تنشيط iOS 16 الذي يؤثر على مشتري iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه وقتًا عصيبًا في تنشيط جهاز آيفون 14 وفقًا لتقارير MacRumors ، قامت آبل بإصلاح خطأ iOS 16 الذي كسر تنشيط iMessage و FaceTime على شبكات WiFi المفتوحة.

ما عليك سوى تثبيت تحديث iOS 16.0.1 لمعالجة الخطأ، ولكن قد تحتاج إلى استعادة الهاتف بجهاز كمبيوتر لتحميل البرنامج الجديد حسبما نقل موقع Engadget.

ليس من الواضح ما إذا كان لدى آبل حلاً بعيدًا عن شحن الأجهزة المستقبلية بنظام iOS 16.0.1. تقول MacRumors إنها حصلت على مذكرة من الشركة تشير إلى أن المشكلة "قيد التحقيق" ، بينما تخبر وثيقة الدعم الخاصة بالتصحيح المستخدمين فقط بالتحديث.

من المحتمل ألا يستمر الخلل لفترة طويلة ويجب أن يؤثر فقط على عدد قليل من المستخدمين.

وتصل تشكيلة iPhone 14 إلى العملاء حتى كتابة هذه السطور - قد لا تكون تجربتهم الأولى سلسة للغاية إذا كانوا يتوقعون استخدام iMessage و FaceTime في اليوم الأول.