شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه شريحة eSIM المدمجة بالهواتف الذكية؟.. وما هي مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل منذ أيام قليلة عن سلسلة هواتفها الجديدة ايفون 14، حيث قررت ان يكون الهاتف بشريحة إلكترونية مدمجة فقط في أمريكا بالتحديد باقي دول العالم سيصدر بشريحة عادية، والتى تتمتع بإمكانيات بطاقة SIM المزدوجة، أحدهما رقمية eSIM، وفيما يلى نعرض مفهوم هذه التقنية الجديدة كما يلى:

تقنية eSIM تعد هذه الكلمة اختصارا لـ Embedded Subscriber Identity Module، وهى عبارة عن شريحة اتصال مثبتة مسبقا فى الجهاز، ولا يمكن خلعها منه مثلما يحدث مع شرائط SIM التقليدية، ويمكن تنشيطها عن بعد من خلال مزودى الخدمة، وتوفر نفس وظائف بطاقات SIM التقليدية، وكان هاتف Google Pixel 2 أول هاتف يستخدم تقنية eSIM، لكنه كان متاحًا فقط فى الولايات المتحدة فقط.

وهى معيار معتمد بشكل رسمى من مؤسسة GSMA المسئولة عن وضع وتنظيم مقاييس الاتصالات الخلوية على شبكات GSM، لكن الغالبية العظمى من شركات الاتصالات فى العالم لم تدعمه بعد، ويمكن للمستخدمين الذين يعتمدون على شرائح eSIM التبديل بين شركات الاتصالات التى يستخدمونها من خلال مكالمة هاتفية بسيطة، يطلب فيها تغيير الشركة التى تزوده بالخدمة خلال ثوان قليلة.

مميزات تقنية eSIM تساعد هذه التقنية على جعل شرائح اتصال eSIM أصغر بكثير، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية، كما أنها تتيح للمستخدم تغيير مزود الخدمة من خلال مكالمة بسيطة ودون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة وتغيير نظام الهاتف، كما هو الحال مع بطاقات SIM العادية المتوافقة فقط مع الشركات التى تصدرها.

كما تتيح للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، يحتوي على رقمين أو أكثر، والتبديل بينهم دون أى متاعب.