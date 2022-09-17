شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف مميزات وضع "always on display" في أيفون 14 برو وبرو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن وثيقة دعم جديدة توضح تفاصيل إضافية عن الشاشة دائمة التشغيل، حيث أوضحت فيها الحالات التي تنطفئ فيها الشاشة ولا تظل مشغلة، وذلك بحسب موقع MacRumors، حيث تتوفر هذه الميزة في هاتفي أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس.

وكشفت أبل 8 حالات تنطفئ فيها الشاشة دائمة التشغيل بصفة مؤقتة، ولتوفير البطارية قالت أبل إن الشاشة تصبح مطفأة بالكامل في الحالات التالية:

- عندما يكون الهاتف مقلوباً وشاشته موجهة إلى الأسفل.

- عندما يكون الهاتف موضوعاً في الجيب أو في الحقيبة.

- عندما تكون خاصية تركيز النوم مفعلة.

- عندما يكون الهاتف على وضع البطارية المنخفضة.

- عندما يكون الهاتف متصلاً بـCarPlay.

- عند استخدام كاميرا الاستمرار.

- عند مرور وقت دون استخدام الهاتف.

- عندما يكشف الهاتف عن ابتعاد المستخدم عنه أثناء اقترانه بساعة أبل.

وأوضحت أبل أن أيفون 14 برو و14 برو ماكس يمكنهما معرفة "أنماط نشاط" المستخدمين وبالتالي إطفاء الشاشة دائمة التشغيل وتشغيلها وفقاً لذلك، على سبيل المثال قالت أبل إن الشاشة يمكن أن تعمل بالتنسيق مع منبه المستخدم أو جدول نومه إن كان لديه جدول محفوظ على الهاتف.

ويمكن أن ينخفض معدل تحديث شاشات أيفون 14 برو و14 برو ماكس إلى 1 هيرتز، لضمان عدم استهلاك الشاشة دائمة التشغيل الكثير من طاقة البطارية.