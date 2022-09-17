شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معهد روسى يختبر تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد معهد الدراسات البيولوجية والطبية لدى أكاديمية العلوم الروسية لإطلاق مجموعة من التجارب الفسيولوجية ستستغرق 21 يوما حسبما نقلت RT.

وتنحصر الغاية من التجارب فى دراسة تأثير انعدام الوزن على جسم الإنسان وبصورة خاصة على الجهاز العضلى الهيكلى والحسى الحركى والقلب والأوعية الدموية، والجهاز المناعى وكذلك الدراسات الميكروبيولوجية، والبحوث النفسية الفيسيولوجية. وسيبلغ العدد الإجمالى للدراسات 30 دراسة مختلفة.

ويذكر أن التجارب عبارة عن محاكاة حالة انعدام الوزن على شكل نموذجها الأرضي.

واختارت لجنة الخبراء الطبية فى المعهد متطوعين من مواطنى روسيا وهم رجال أصحاء تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 عاما، بشرط ألا يزيد طول قامتهم عن 190 سنتيمترا ووزنهم عن 85 كلج

وستستغرق مشاركتهم فى التجارب 6 أسابيع، ولمدة يومين قبل التجربة ويومين بعدها سيكون المشاركون على المنصة التجريبية تحت سيطرة فريق مناوب للأطباء والخبراء.