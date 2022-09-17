شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديث ساعة أبل فى 4 خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن حل مشكلات بطارية ساعة Apple Watch من خلال تحديث البرنامج وإصلاح الأخطاء الأخرى، لذلك يجدر دائمًا التحقق مما إذا كان هناك مشكلة جديدة متاحة، ويمكنك تحديث ساعة Apple Watch الخاصة بك من خلال هذه الخطوات البسيطة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق Watch على iPhone.

2. في علامة التبويب My Watch، اضغط فوق عام.

3. اضغط على تحديث البرنامج.

4. إذا كان هناك تحديث متوفر، فاضغط فوق التثبيت الآن.

وكانت شركة أبل كشفت خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن ساعاتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8، والتى تأتى بشاشة أكبر، ولكنها بنفس التصميم الأساسي، كما أنها تمتلك وجوه جديدة للساعة، فضلا عن شاشة أكثر سطوعًا لتسهيل القراءة عند انخفاض المعصم.