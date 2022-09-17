شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف يعنى إيه MagSafe.. تفاصيل تقنية الشحن اللاسلكى من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل MagSafe في أكتوبر 2020، ووعدت بشحن لاسلكي سريع ومريح كان بديلاً أفضل لأنظمة الشحن Qi في كل مكان، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول MagSafe، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



ما هو شاحن MagSafe؟ تعد MagSafe تقنية شحن لاسلكي أطلقتها أبل لأول مرة مع iPhone 12، وهي متوافقة بشكل مباشر مع سلسلة iPhone 12 ونماذج iPhone اللاحقة، فإنه شكل من أشكال الشحن التعريفي الذي يمكن أن يوفر شحنًا سريعًا بقوة 15 واط، أي حوالي ضعف الهواتف المزودة بشحن لاسلكي Qi تقليدي.

كما أنه مثل Qi، تستخدم MagSafe الشحن الاستقرائي، وهى ملفات على كل من الشاحن وخط الهاتف وتنقل الطاقة الكهربائية لاسلكيًا عبر مسافات قصيرة جدًا.

لكن MagSafe يستخدم سلسلة من المغناطيسات لمحاذاة الملفات بدقة، مما يسمح لها بمطابقتها تمامًا في كل مرة وشحنها بقوة كهربائية أعلى (تصل إلى 15 واط، اعتمادًا على الهاتف والشاحن) مقارنة بتقنيات الشحن اللاسلكي الأخرى.

يحتوى المغناطيس على تطبيقات أخرى أيضًا، ويمكنك بسهولة لصق ملحقات MagSafe بجهاز أيفون، مثل الحافظات والمحافظ، التي تظل متصلة بقوة بالهاتف عبر مغناطيس MagSafe.



كيف يعمل شاحن MagSafe؟ يعمل بفضل سلسلة المغناطيسات حول ملف الشحن في الجزء الخلفي من جهاز أيفون، فإن ملحقات MagSafe مثل أجهزة الشحن تستقر تلقائيًا في محاذاة مثالية، لذلك يعمل النظام تلقائيًا.

وصممت Apple معيار شاحن MagSafe بحيث يتم ربط شواحن MagSafe المعتمدة وملحقاتها مغناطيسيًا بسطح MagSafe على الجزء الخلفي من iPhone، لذلك لن تنجذب الأنواع الأخرى من الأجهزة المغناطيسية إلى هاتفك أو تعلق به.

وفي حين أن شاحن MagSafe قادر على شحن أجهزة iPhone الحديثة بدءًا من iPhone 8، إلا أنه تم تحسينه فقط للنماذج التي تتميز بملف الشحن المغناطيسي الموجود على ظهر الهاتف، والتي تشمل iPhone 12 والإصدارات الأحدث.

كما أنه للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك دائمًا توصيل شاحن MagSafe بمصدر الطاقة الخاص به قبل توصيله بجهاز أيفون، فيسمح هذا للجهازين "بالتفاوض" على اتصالهما وضبط القوة الكهربائية للشحن بشكل صحيح.

إذا قمت في أي وقت بتوصيل iPhone بشاحن MagSafe غير موصل، فافصل الأجهزة، وقم بتوصيل الشاحن، ثم اعد توصيلها، وبهذه الطريقة، يضمن شحن هاتفك بأقصى سرعة.