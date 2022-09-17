شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف تشغيل CarPlay على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple CarPlay هى ميزة مضمنة توفرها العديد من السيارات الآن، ويسمح البرنامج للسائقين بمزامنة أيفون بسهولة مع سيارتهم، وبينما يمكن أن يكون CarPlay ملائمًا، فقد لا ترغب فى استخدام الميزة مع جهاز أيفون، ولإيقاف تشغيل الميزة، يمكنك إما إيقاف تشغيل التطبيق فى علامة التبويب "القيود" فى "الإعدادات" أو عن طريق فصل مركبة تمت مزامنتها. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا الأخير هو الأفضل لمنع CarPlay من التنشيط بمجرد توصيل هاتفك بسيارة صديق أو قريب، مع السماح لك بالاستمرار فى استخدامه فى سيارتك الخاصة.





كيفية إيقاف تشغيل CarPlay من خلال تطبيق الإعدادات

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون

2. اضغط فوق عام.

3. اضغط على CarPlay.

4. سترى على الفور قائمة بالمركبات التي تمت مزامنتها مع جهاز iPhone الخاص بك، واضغط على السيارة التي ترغب في نسيانها.

5. اضغط على خيار Forget This Car الأزرق على الشاشة التالية.

6. اضغط على خيار Forget الأحمر في النافذة المنبثقة لتأكيد أنك تريد نسيان السيارة.





كيفية إيقاف تشغيل CarPlay على جهاز أيفون في القيود1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون

2. اضغط على Screen Time.

3. اضغط على قيود الخصوصية والمحتوى.

4. إذا لم تكن قد استخدمت القيود من قبل، فقد يتم إيقاف تشغيل تبديل قيود المحتوى والخصوصية، الموجود في الجزء العلوي، ولتشغيل هذه الميزة، اضغط فوق زر التبديل أعلى الصفحة للتبديل من الرمادي إلى الأخضر.

5. بمجرد تشغيل الميزة، اضغط فوق التطبيقات المسموح بها.

6. اضغط على مفتاح تبديل CarPlay للتبديل من الأخضر إلى الرمادي لإيقاف تشغيله.