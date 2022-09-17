شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة موت قرد على صاروخ فضائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الولايات المتحدة صاروخًا V-2 على متنه قرد يُدعى ألبرت الثالث، فى 16 سبتمبر 1949، وكان ألبرت هو القرد الثالث الذى حاولت الولايات المتحدة إطلاقه إلى الفضاء، حيث كانت بدأت ناسا فى إطلاق القرود إلى الفضاء فى الأربعينيات من القرن الماضى لمحاولة معرفة ما قد يحدث للبشر فى الفضاء، وتوفى ألبرت الثالث عندما انفجر صاروخه بعد 10 ثوانٍ من إطلاقه.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، بدأ هذا الاختبار قبل أكثر من عقد من الزمان قبل إطلاق أى إنسان، وتم تخدير القرود جميعًا وتم تغطيتها بأجهزة استشعار ومسبار يراقب عناصرها الحيوية.

فى حين أن الخمسة الآخرين من ألبرت الذين تم إطلاقهم على صواريخ V-2 كانوا جميعًا قرود ريسوس، كان ألبرت الثالث فى الواقع من قرود المكاك طويلة الذيل.

وتوفى اثنين من القرود اللذان كانا قبله لأسباب أخرى، أولًا بالاختناق ثم بمظلة أخفقت فى الانتشار قبل الهبوط، ولم ينجو قرد اختبار من إطلاق تجريبى حتى طار ألبرت السادس فى عام 1961، وتوقفت ناسا عن استخدام القرود للاختبار فى الثمانينيات.