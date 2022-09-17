شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطارية جديدة تغير قواعد اللعبة للسيارات الكهربائية.. يتم شحنها فى 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Adden Energy، وهى شركة ناشئة مقرها فى والثام ماساتشوستس، على ترخيص وتمويل بقيمة 5.15 مليون دولار لإنشاء تصميم بطارية جديدة على نطاق واسع لتناسب المركبات الكهربائية، وهذه البطارية تغير قواعد اللعبة للسيارات الكهربائية (EVs) حيث يتم شحنها فى ثلاث دقائق، وعمرها الاقتراضى يدوم لمدة 20 عامًا، ويمكن أن تأتى قريبًا للسيارات الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن البطارية، التى طورها علماء جامعة هارفارد، هى معدن الليثيوم، وليس أيون الليثيوم الموجود فى المركبات الكهربائية الموجودة بالفعل فى السوق.

يمنع تصميمه المعقد، المستوحى من شطيرة BLT، نمو "التشعبات" المزعجة التى تنمو فى بطاريات الليثيوم المعدنية وتقصير عمرها.

تحتوى المركبات الكهربائية حاليًا على بطاريات ليثيوم أيون تتحلل بمرور الوقت وتستمر حتى سبع أو ثمانى سنوات، اعتمادًا على مقدار استخدامها، تمامًا مثل بطارية الهاتف الذكي.

يمكن استبدال بطاريات الليثيوم أيون هذه، لكن يمكن أن تكلف آلاف الجنيهات الاسترلينية، مما يعنى أن السائقين يكونون فى الغالب أفضل حالًا عند شراء سيارة كهربائية جديدة بالكامل.

ولكن يمكن لهذه البطارية الجديدة ذات الحالة الصلبة المصنوعة من معدن الليثيوم أن تزيد من عمر المركبات الكهربائية إلى طول مماثل للسيارات التى تعمل بالبنزين والديزل حتى 20 عامًا دون الحاجة إلى استبدال البطارية أبدًا خلال هذا الوقت.

وحقق النموذج الأولى لبطارية الفريق معدلات شحن للبطارية بسرعة تصل إلى ثلاث دقائق مع أكثر من 10000 دورة فى العمر، حيث ابتكر شين لى التكنولوجيا الجديدة وزملاؤه فى كلية هارفارد جون إيه بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية (SEAS).

كما تم تأسيس Adden Energy فى عام 2021 بواسطة Li، جنبًا إلى جنب مع William Fitzhugh وLuhan Ye، وكلاهما ساهم فى تطوير التكنولوجيا كطلاب دراسات عليا فى مختبر Li’s Harvard.

وتهدف الشركة الناشئة إلى توسيع نطاق البطارية إلى "خلية جراب" بحجم راحة اليد، والتى تحتوى على مكونات مغلفة بغشاء مغطى بالألمنيوم، ثم نحو بطارية مركبة كاملة الحجم فى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.