شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.
ويأتى iPhone 14 مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوى الهاتف الذكى على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، من ناحية أخرى، فقد كشف الشركة أيضا عن نسخة iPhone 14 Plus الشبيهة إلى حد كبير بـ iPhone 14، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات بينهما كما يلي:
iPhone 14
الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 172 جراما
البطارية: 3279 mAh
iPhone 14 Plus
الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (2778 x 1284) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 203 جراما
البطارية: 4325 mAh