شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

ويأتى iPhone 14 مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوى الهاتف الذكى على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، من ناحية أخرى، فقد كشف الشركة أيضا عن نسخة iPhone 14 Plus الشبيهة إلى حد كبير بـ iPhone 14، وفيما يلى نعرض أبرز الإختلافات بينهما كما يلي:

iPhone 14

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED

المعالج: A15 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 172 جراما

البطارية: 3279 mAh

iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (2778 x 1284) OLED

المعالج: A15 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 203 جراما

البطارية: 4325 mAh