شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدأ التسجيل فى لعبة Call of Duty: Warzone Mobile .. كل ما تحتاج معرفته عن اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Activision لعبتها المحمولة القادمة تحت اسم Call of Duty: Warzone Mobile game، حيث من المقرر أن تصل اللعبة في عام 2023، ولكن قبل ذلك، أصبح التسجيل المسبق للعبة متاحًا بالفعل على متجر Google Play، وسيتم إطلاق اللعبة على نظام iOS أيضًا.

كيفية التسجيل المسبق في CoD: Warzone Mobile

افتح متجر Google Play وابحث عن Call of Duty: Warzone Mobile، اضغط على اللعبة من نتيجة البحث ثم اضغط على زر "التسجيل المسبق"، سيطالبك Play Store أيضًا بطلب إذن لتثبيت اللعبة تلقائيًا عندما تكون متاحة، ثم حدد المربع إذا كنت تريد تثبيت اللعبة تلقائيًا عند الإطلاق.

Call of Duty Warzone Mobile: تاريخ الإطلاق

أكدت Activision فقط الجدول الزمني لإطلاق اللعبة، أما التاريخ الدقيق لم يعلن بعد، وفي الوقت الحالي ، نعلم فقط أنه سيتم إطلاق اللعبة في وقت ما من العام المقبل.

Call of Duty Warzone Mobile: الميزات الرئيسية

Call of Duty: Warzone هي لعبة "باتل رويال" متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تضم 120 لاعبًا، وستشمل اللعبة أيضًا المشغلين والأسلحة والمواقع المختلفة، وأكدت Activision أيضًا أن اللعبة ستتميز بآليات مماثلة للألعاب الأخرى من الامتياز.

ومن حيث الميزات ، سيقدم CoD: Warzone Mobile بطاقة معركة مشتركة ، وتقدم متقاطع مع Modern Warfare II و Warzone 2.0، ومن المرجح أن يكون CoD: Warzone Mobile عنوانًا مجانيًا للتشغيل على كل من أجهزة Android و iOS، ومع ذلك ، يمكن أن يشمل عمليات الشراء داخل التطبيق تمامًا مثل Call of Duty Mobile.