شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انترنت SpaceX Starlink متاح الآن في أبعد مكان على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل انترنت SpaceX الفضائي التابع لإيلون ماسك إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث تختبر مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) إحدى محطات الإنترنت الخاصة بشركة Starlink في أحد أكثر المواقع انتشارًا في العالم.

وتضم محطة ماكموردو في أنتارتيكا ما يقرب من 1000 شخص يعيشون ويعملون هناك خلال فصل الصيف ولديهم بالفعل إنترنت عبر الأقمار الصناعية لا يمكن الاعتماد عليه في الظروف القاسية.

ويوجد حاليًا رابط 17 ميجابت في الثانية إلى الأبد ، وفقًا لبرنامج الولايات المتحدة للقطب الجنوبي، ولكن مع Starlink ، ستكون خدمة الإنترنت أفضل وليست غير مكتملة كما في السابق، وبعد سباقها مع OneWeb لتغطية القطب الشمالي ومناطق القطب الشمالي الأخرى باستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ، وصلت SpaceX إلى أقصى الحدود الأخرى: تختبر مؤسسة العلوم الوطنية (أو NSF) إحدى محطات Starlink الطرفية في محطة ماكموردو في أنتاركتيكا، وتقول NSF إن زيادة عرض النطاق الترددي سيساعد العلماء في العمل في القارة النائية بالقرب من القطب الجنوبي.

وقالت NSF في تغريدة: "علماء USAP المدعومون من NSF في #Antarctica فوق القمر! تختبر Starlink الخدمة القطبية مع محطة مستخدم تم نشرها حديثًا في محطة McMurdo ، مما يزيد من عرض النطاق الترددي والاتصال لدعم العلوم".

وتمنع محطة McMurdo العلماء من استخدام Netflix ومكالمات الفيديو ، باستثناء جلسات Skype أو FaceTime مرة واحدة في الأسبوع في كشك عام أو اتصالات مهمة للغاية ، وفقًا لتقرير The Verge.

ويمكن أن توفر Starlink سرعة تتراوح بين 50 و 200 ميجابت في الثانية، وغرد الحساب الرسمي لـ"ستارلينك" :"ستارلينك موجود الآن في جميع القارات السبع! في مثل هذا الموقع البعيد مثل القارة القطبية الجنوبية ، يتم تمكين هذه القدرة بواسطة شبكة ليزر الفضاء ستارلينك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، نشرت سبيس إكس بنجاح 51 قمرا صناعيا آخر من ستارلينك في الفضاء ، لتكمل مهمتها الأربعين حتى الآن هذا العام، وقال ماسك مؤخرًا إن سبيس إكس تطلق أقمارًا صناعية من ستارلينك كل خمسة أيام تقريبًا وتخطط لإطلاق 100 مهمة مدارية في عام 2023.