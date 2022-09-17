شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطرح خاصية جديدة.. صور بالكاميرا الأمامية والخلفية فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق تيك توك الخميس خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكى فى وقت واحد، على غرار شبكة «بى ريل» للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، ذكر بيان للشبكة أن خاصية تيك توك ناو تهدف إلى جعل المستخدم يتشارك مع الأشخاص الذين يهمّونه لحظاته الواقعية.

وأوضح أن المستخدم «سيتلقى دعوة يومية لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة لمشاركة ما يفعله فى اللحظات الراهنة".

وتحقق شبكة «بى ريل» الاجتماعية الفرنسية التى أنشأها فرنسيان سنة 2020 نجاحًا كبيرًا خصوصًا بين صفوف المراهقين والشباب؛ بسبب إتاحتها التقاط صورة تظهر فى الوقت نفسه المستخدم والمكان الذى يقف فيه، بالإضافة إلى إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بوجود مهلة دقيقتَين أمامهم لفتح التطبيق والتقاط صورة، فضلًا عن إظهار الجانب الفعلى من حياة المستخدمين.

ونشأت فكرة «بى ريل» لتأتى كرد على الفلترات والأدوات المحسّنة للصور الموجودة فى تطبيقات من أمثال سنابتشات وإنستغرام وتيك توك.

أما هذه التطبيقات، فاستلهمت من «بى ريل» وأطلقت ميزات مماثلة لفكرة التطبيق الفرسى، إذ أضافت إنستغرام مثلًا خيار «dual» الذى يتيح للمستخدم «تسجيل المحتوى وإظهار التعليقات فى الوقت نفسه».