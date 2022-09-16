شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوابير أمام متاجر أبل بالإمارات فى اليوم الأول لبيع iPhone 14 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم مبيعات هواتف أيفون 14، حيث اصطف موظفو متجر آبل عند المدخل وبدأ العد التنازلي حتى الساعة الثامنة صباحًا أثناء الترحيب بالمشترين الأوائل داخل متجر آبل في دبي مول.

وكانت هناك طوابير طويلة خارج المتجر حيث اصطف مئات الأشخاص للحصول على iPhone 14 الجديد تمامًا الذي يتم طرحه للبيع في الإمارات العربية اليوم، بحسب موقع khaleejtimes الإماراتي.

وكان "عبد الرفيق" ، أول شخص اشترى الجهاز الجديد تمامًا بعد تأمين الحجز في الساعة 8 صباحًا، وقال المواطن الهندي المبتهج: "اشتريت ستة أجهزة iPhone 14 Pro بسعة 256 جيجابايت"، "لقد حجزت جهازي iPhone في الصباح وأربعة في المساء، ولكن عندما سألت الموظفين عما إذا كان بإمكاني الحصول على كل شيء الآن ، وافقوا "، قال إنه كان يشتري أجهزة متعددة لأصدقائه وعائلته.

وقال: "على الرغم من أنني كنت في كل حدث إطلاق منذ أيفون 4S ، فهذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في الصف الأول"، وشارك صورًا لأحداث الإطلاق التي حضرها في الماضي، حيث قام رفيق بتسجيل الدخول إلى عدة أجهزة لتأمين أقرب موعد عند بدء الحجوزات.

وكان بعض الناس ينتظرون منذ الساعة الرابعة صباحًا للدخول إلى المركز التجاري ، على الرغم من وجود تحفظات، و كان الدكتور مهند أحدهم ، حيث اشترى أربعة أجهزة. قال: "جئت في الساعة 4 صباحًا وانتظرت حتى فتح المركز التجاري في الساعة 7 صباحًا"، "أشتري ثلاثة iPhone Pro Max و iPhone Pro لنفسي ولعائلتي."

وقامت Apple بتسعير iPhone 14 بسعر 3،399 درهم ، و iPhone 14 Plus بسعر 3،799 درهم ، و iPhone 14 Pro بسعر 4،299 درهم ، و iPhone 14 ProMax بسعر 4،699 درهم في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد من بين أوائل الدول التي طرحت فيها شركة التكنولوجيا الأمريكية أحدث هواتفها الذكية التي تم الكشف عنها في 7 سبتمبر.