شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول أول هواتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro لأصحابها فى أستراليا ونيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بالفعل اليوم 16 سبتمبر (المعروف أيضًا باسم يوم إطلاق أيفون) وصول الهواتف الجديدة للأشخاص الذين سبق وأن قاموا بالحجز المسبق لها، لكن الامر مختلف قليلا في أستراليا ونيوزيلندا، فنظرًا لاختلافات المنطقة الزمنية ، فإن العملاء في هذه البلدان الذين طلبوا مسبقًا iPhone 14 أو iPhone 14 Pro أو ‌iPhone 14 Pro‌ Max قد حصلوا على هواتفهم منذ الأمس.

وقد قام العملاء الذين تلقو أجهزة iPhone 14‌ الجديدة بمشاكة الصور والانطباعات الأولى على Instagram و Twitter و Reddit ومنتديات MacRumors، كذلك فتتوفر أيضًا Apple Watch Series 8 و Apple Watch SE اعتبارًا من اليوم ، ولكن ستطغى أجهزة ايفون الجديدة على هذه التحديثات الإضافية بلا شك.

ولا تدير أبل مواقع متاجر البيع بالتجزئة في نيوزيلندا ، لذلك يكون العملاء في أستراليا دائمًا أول من يتمكن من شراء أجهزة جديدة من متجر أبل، وسيوفر المخزون المتوفر في المتجر في أستراليا بعض الأفكار حول ما يمكن أن نتوقعه في متاجر أبل الأخرى في جميع أنحاء العالم.

إذا لم تقم بالطلب المسبق ، فإن الشراء من متجر Apple Store أو المتاجر الآخري هو الطريقة الوحيدة للحصول على ايفون جديد في يوم الإطلاق، لكن من المتوقع أن يتوفر لدى متاجر Apple Store كمية لا بأس بها من المخزون ، ولكن ألوان iPhone 14 Pro‌ و Pro Max الشعبية قد تكون أقل عرضًا ويمكن أن تكون سريعة.

وتجدر الإشارة إلى أن طرازات iPhone 14 Pro‌ من متجر Apple Store عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لها تواريخ شحن لشهر أكتوبر في الوقت الحالي ، بينما تتوفر طرز iPhone 14‌ القياسية بسهولة أكبر.

وبعد نيوزيلندا وأستراليا ، ستبدأ مبيعات وتسليم طرازات iPhone 14 الجديدة وساعات أبل الجديدة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأخيراً أمريكا الشمالية.