شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "باجانى" تطلق إصدار محدود من سيارتها "يوتيوبيا".. سعرها أكثر من 2 مليون جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت باجانى، التى يمكن القول إنها أكثر علامة تجارية للسيارات الخارقة جاذبية فى العالم، النقاب، عن طرازها الثالث، يوتوبيا، هذا الأسبوع.

كشفت العلامة باجانى، عن قطعة فنية ذات 4 عجلات سيتم إنتاجها بأعداد محدودة، وقررت العلامة أن تنتج 99 سيارة فقط، فى الواقع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



السيارة



محرك السيارة

يقال إن الأسعار تبدأ من حوالى 2.2 مليون جنيه إسترلينى للسيارة، على الرغم من أن جميع السيارات البالغ عددها 99 قد تم حجزها بالفعل للعملاء الذين من المحتمل أن يكون لديهم بالفعل Zonda أو Huayra في مجموعاتهم، وربما كلاهما.

وقالت باجانى، إنها كانت تطور محركات كهربائية على مدى السنوات الأربع الماضية، ولكن يبدو أنها بعيدة بعض الشيء عن طرح أول نموذج عديم الانبعاثات في السوق.

وبدلاً من ذلك، فإن يوتوبيا الجديدة "تتعارض مع الاتجاهات الرئيسية في ذلك الوقت" مع "عدم وجود بطاريات ثقيلة" ، كما تقول الشركة المصنعة في إعلانها الرسمي.

جادل هوراسيو في الأسابيع الأخيرة بأن التأثير المناخي للسيارات الخارقة ذات حجم الإنتاج المنخفض يكاد يكون غير ذي صلة، بغض النظر عن حجم المحرك، ومن المؤكد أن محرك اليوتوبيا كبير.