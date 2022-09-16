شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 مميزات فى iOS 16 لا يمتلكها أندرويد 13.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أصبحت أحدث إصدارات من iOS و أندرويد متاحة الآن، فقد ظهرت العديد من المقارنات بين نظامي التشغيل، وفيما يلى نعرض الميزات التي جلبها iOS 16 أولاً أو الميزات التي لا يزال أندرويد 13 غير موجودة كما يلى:

Passkeys "مفاتيح المرور" أوPasskeys هي الفكرة الكبيرة لاستبدال كلمات المرور القديمة الجيدة، ولكن لماذا مفاتيح المرور فوق كلمات المرور؟ إنها أسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا من كلمات المرور العادية، كما أن آبل هي أول من أدخلها مع نظام التشغيل iOS 16، فيما يتوقع أن تدمج Google هذا عاجلاً أم آجلاً في أندرويد.

نص مباشر في مقاطع الفيديو نعم ، نعلم أنه يمكنك نسخ نص من الصور على أندرويد باستخدام Google Lens ، و قد تأخرت أبل في اعتمادها، ولكن في نظام التشغيل iOS 16 ، يمكنك نسخ نص من مقاطع الفيديو، ما عليك سوى إيقاف الفيديو مؤقتًا وتحديد النص لنسخه أو ترجمته أو مشاركته، لا تزال هذه الميزة غير متوفرة في أندرويد 13 أو أي من أشكال الجهات الخارجية.

Safety Check لا تشبه ميزة فحص الأمان من أبل ميزة فحص الأمان المتوفرة على هاتف Pixel، حيث أن الاثنان مفيدان بطريقتهما الخاصة ، لكن الخيار في iOS 16 مخصص لضحايا العنف المنزلي ، بينما يكون Pixel) عندما يكون المستخدم بمفرده، إذ يقوم فحص الأمان في iOS 16 بإلغاء وإعادة تعيين الوصول إلى الخصوصية الذي منحه المستخدمون للآخرين في حالة العنف المنزلي، لكن لا يوجد ما يعادل فحص الأمان لنظام iOS على أندرويد أو Pixels

تحرير أو التراجع عن رسالة يتوفر لدى WhatsApp و Telegram والعديد من التطبيقات الأخرى خيار حذف رسالة، ولكن ، لا توجد مثل هذه الميزة لتطبيق المراسلة المدمج على أندرويد، ومع ذلك ، فإن تطبيق Messages في iOS 16 يمنح المستخدمين خيارًا للتراجع عن رسالة ، وحتى خيارًا لتحرير الرسائل، ولا يتوفر أي منها على تطبيق Messages على أندرويد.

تتبع الأدوية الخاصة بك باستخدام تطبيق Health في iOS 16 ، يمكن للمستخدمين الآن إدارة أدويتهم، ويمكنك تحديد وقت محدد للدواء ، وستتلقى إشعارًا بالحصول على هذا الدواء. لا يزال بإمكانك استخدام تطبيقات الطرف الثالث ولكن لا توجد ميزة مضمنة في أندرويد 13.

تحويل الوحدات قد لا يبدو هذا ميزة كبيرة ، لكنه سهل للغاية، ففي نظام التشغيل iOS 16 ، يمكن للمستخدمين تحويل الوحدات داخل الصور والملاحظات والرسائل والتطبيقات الأخرى ؛ فقط اضغط على الوحدة ، وستظهر الوحدة المحولة، وفي الوقت نفسه ، على نظام أندرويد ، سيتعين عليك استخدام تطبيق Google Lens لتحويل الوحدة ، وهو ليس سلسًا مثل تحويل الوحدة في iOS.