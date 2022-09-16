شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تفرض غرامة قياسية على جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية الذي قضى سابقا بفرض غرامة على جوجل تفوق الـ 4 مليارات دولار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي "ارتأت أن القرار الذي فرضته المفوضية الأوروبية سابقا بتغريم جوجل صائب، وذلك لأن جوجل فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعي أجهزة Android المحمولة ومشغلي الهواتف المحمولة من أجل تعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها، لكن المحكمة قررت تخفيض مبلغ الغرامة المفروض من 4.3 مليار يورو إلى 4.1 مليار يورو".

وفي صيف 2018 ، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل بسبب "انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار" و "القيود غير القانونية" على مصنعي أجهزة Android ومشغلي الهواتف المحمولة.

وأشارت المفوضية حينها إلى أن جوجل "فرضت قيودا على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة Android، وأرغمت مطوري الأجهزة بتحميل نسخ المتصفح الخاص بها في أجهزتهم قبل طرحها في الأسواق".