شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تقنية بدل فضاء ناسا قد تخفف من أعراض انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تساعد الأبحاث المستوحاة من الفضاء في تنظيم "الهبات الساخنة" المرتبطة بانقطاع الطمث، حيث أصبحت مواد سلاح الجو الأمريكي المخصصة أصلاً لقفازات بدل الفضاء من عصر المكوك الفضائي جزءًا من خط نسيج يساعد الأشخاص على التعامل مع الانزعاج الجسدي بعد انقطاع الدورة الشهرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدر المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن 1.3 مليون شخص في البلاد يدخلون سن اليأس كل عام، ويمكن أن تستمر الحالة لعدة سنوات ويعاني بعض الأشخاص من أعراض سيئة، وفقًا لوكالة ناسا.

ولا يوجد علاج بيولوجي لانقطاع الطمث، ولكن يبدو أن بعض الراحة تأتي من التكنولوجيا، المسماة Outlast، التي اكتشفها مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في الثمانينيات.

كان الهدف في ذلك الوقت هو مساعدة رواد مكوك الفضاء على تنظيم درجة حرارتهم في بيئات الفضاء القاسية، فأثناء السير في الفضاء، يتأرجح رواد الفضاء بين النور والظلام، ويمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 250 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية) في ضوء الشمس ومنخفضة تصل إلى 250 درجة فهرنهايت (ناقص 160 درجة مئوية) في الظلال.

وقالت لويز نيكولسون، التي أسست شركة Fifty-One Apparel ومقرها لندن، والتي تسوق ملابس تخفيف انقطاع الطمث، إن التكنولوجيا الفريدة المستوحاة من حماية السير في الفضاء تساعد الآن في إدارة انقطاع الطمث.

وقالت نيكولسون عن عملها قبل تأسيس الشركة في عام 2017: "لقد أجريت بعض الأبحاث الأولية لمعرفة ما هو موجود في السوق، ولم يكن هناك شيء على الإطلاق بخلاف ملابس النوم".

وقالت ناسا إن الأقمشة من Fifty-One Apparel تسعى جاهدة لإحساس راقٍ يعتمد على "مواد متغيرة الطور"، وتسمح هذه المواد للأفراد بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة في بيئات مختلفة تتنقل بين الحرارة والبرودة.

كما أنه خلال حقبة مكوك الفضاء، كان لدى ناسا عقد أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة مع شركة Triangle Research and Development Corp. لتوسيع استخدام مواد تغيير الطور في المدار.

وقالت ناسا إن الأبحاث المبكرة التي أجرتها تريانجل أظهرت أن "حشوة نسيج مثبتة لدرجة الحرارة" تعمل بشكل صحيح داخل قفاز بدلة الفضاء، وبعد عمل Triangle، حصلت Gateway Technologies (الآن ، Outlast Technologies) على براءة الاختراع من Triangle وتقوم اليوم بتسويق التكنولوجيا تحت اسم Outlast.

وقالت ناسا إن Outlast تم استخدامه في منتجات أخرى، بما في ذلك كراسي المكتب والملابس الداخلية، حتى سائقي سيارات السباق معروفون باستخدامهم لهذه المواد.