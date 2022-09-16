شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوجه المهزوز والقلب الوردى من بين الرموز التعبيرية الجديدة خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتمل مجموعة Emoji 15.0 الجديدة للرموز التعبيرية (الإيموجى) على 31 رمزًا جديدًا تم اعتماده من جانب The Unicode Consortium، ومن بينهم وجه مهزوز، وزنجبيل، ورمز Wi-Fi وقلب وردى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية هناك أيضًا رموز تعبيرية جديدة لليد، التي تتوفر كل منها بخمس درجات ألوان مختلفة للبشرة.

ولن تتمكن من نشرها في محادثاتك الجماعية حتى الآن، حيث يتعين على الأنظمة الأساسية المملوكة لشركة Apple وGoogle وMeta أولاً تنفيذها في برامجها.



إيموجى

كما أنه من المرجح أن تصدر منصات Google و Android دعمًا للرموز التعبيرية الجديدة بين أكتوبر وديسمبر، بينما قد يضطر مستخدمو iPhone إلى الانتظار حتى العام المقبل.

وتشمل الرموز التعبيرية الجديدة الأخرى في المجموعة المحدثة حمارًا وجناح ملاك وقنديل بحر وطائر أسود وأوز وجراب من البازلاء، ومروحة يدوية قابلة للطي وقلوب زرقاء ورمادية فاتحة، وهناك بالفعل العديد من ألوان القلب الأخرى المتاحة، وإصدارات مختلفة من القلوب الوردية، وهي تشمل قلبًا ورديًا متزايدًا، وقلبًا به سهم، وقلب به شريط وقلب ينبض.

ومع ذلك كان المستخدمون يطالبون بشدة بإضافة قلب وردي فاتح واحد لاستخدامه في محادثاتهم النصية، لذلك سوف يسعدهم التحديث.

كما أنه بعد ساعات فقط من الإعلان، نشرت Google الرموز التعبيرية الجديدة بخط Noto، بحيث يمكن للمطورين تضمينها بسهولة في مشاريعهم.

وتوقع Emojipedia، وهو موقع مرجعي للرموز التعبيرية، أنه لن يتم دعمهما على Facebook وTwitter حتى عام 2023.