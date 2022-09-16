شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقتان لرؤية وتحرير الحافظة الخاصة بك على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان جهازك يتيح لك نسخ الأشياء ولصقها، فسيكون هناك "حافظة" clipboard، وهو مكان يتم فيه الاحتفاظ بأي شيء تنسخه، لكن معظم الأجهزة لا تسمح لك برؤية الحافظة، إنها تعمل فقط بشكل غير مرئي في الخلفية، ولا تتبع أجهزة أندرويد Android هذه القاعدة، حيث إن هناك طريقتان لرؤية الحافظة الخاصة بك على هاتف Android أو التابلت، بناءً على إصدار Android الذي تستخدمه.

كيف ترى الحافظة الخاصة بك على Android باستخدام Gboard

Gboard هو تطبيق لوحة المفاتيح الرسمي من Google، ويأتي مثبتًا مسبقًا على معظم هواتف Android، كما أن لديها بعض الميزات الإضافية التي لا توفرها لوحات المفاتيح العادية، مثل محفوظات الحافظة.

كما أنه لرؤية الحافظة الخاصة بك أثناء استخدام Gboard، ما عليك سوى الضغط على رمز الحافظة في الصف العلوي بلوحة المفاتيح، بجوار ترس الإعدادات مباشرةً، وفي الصفحة التي تفتح، اضغط على تشغيل الحافظة.

وسيتم حفظ أي شيء تقوم بنسخه أو قصه - سواء كان نصًا أو صورة - في هذه القائمة لمدة ساعة، افتحه واضغط فوق أي من العناصر المحفوظة لإدخاله على الفور في أي مكان تكتبه.

ويمكنك الضغط فوق رمز القلم الرصاص في الزاوية لحذف أشياء من محفوظات الحافظة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا تخصيص قائمة الحافظة هذه بحيث تحتوي على لقطات شاشة التقطتها مؤخرًا أيضًا، ولتشغيل هذا، ارجع إلى لوحة المفاتيح العادية واضغط على أيقونة ترس الإعدادات في الصف العلوي، ثم الحافظة، ثم احفظ لقطات الشاشة الأخيرة في الحافظة.

كيفية استخدام الحافظة المرئية في Android 13

يمكنك بفضل تحديث Android 13 الجديد رؤية ما يوجد في الحافظة الخاصة بهم بمجرد نسخها، وحتى تحرير الحافظة كيفما يريدون، ولرؤية الحافظة المرئية، ما عليك سوى نسخ بعض النصوص أو قصها.

كما أنه بمجرد حفظه في الحافظة، ستظهر نافذة صغيرة في الزاوية اليسرى السفلية تعرض معاينة لكل ما قمت بحفظه.

إذا قمت بالضغط فوق النافذة، فسيتم فتح صفحة حيث يمكنك تعديل ما قمت بحفظه، ويمكنك أيضًا الضغط فوق رمز المشاركة بدلاً من ذلك لإرسال ما قمت بنسخه/ قصه مع أي شخص على الفور.