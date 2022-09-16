شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Adobe تستحوذ على نظام التصميم التعاونى Figma مقابل 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Adobe بالاستحواذ على منصة التصميم التعاوني عبر الإنترنت Figma مقابل ما يقرب من 20 مليار دولار نقدًا وأسهم، ما تعد أكبر صفقة شراء لشركة برمجيات خاصة حتى الآن، وفقًا لـ Bloomberg's، وتأمل Adobe في أن تعمل الصفقة على "تسريع" إبداع الويب ووضع المزيد من تكنولوجيا مجموعة Creative Cloud على الإنترنت.

ويمكنك أن تتوقع رؤية ميزات التحرير المرئي لـ Adobe تجد طريقها إلى منصة Figma، وتتوقع الشركتان أن تنتهي عملية الشراء في وقت ما في عام 2023 إذا حصلت على موافقة من المنظمين والمساهمين. وسيواصل ديلان فيلد، المؤسس المشارك والرئيس لشركة Figma، قيادة شركته إذا وعندما تنتهي عملية الاستحواذ، لكنه سيقدم تقاريره إلى David Wadhwani قائد الوسائط الرقمية في Adobe.

لا تقلق من أن Adobe ستقوم بتجديد Figma بالكامل، على الأقل ليس في البداية. وأكد فيلد في تدوينة على أن Adobe "ملتزمة بشدة" بالحفاظ على Figma شركة مستقلة.

ولا توجد "خطة" في الوقت الحالي لتغيير أسعار Figma ، وستظل مجانية لمستخدمي التعليم وفقا لما نقلته Engadget. بينما كان المدير التنفيذي يأمل في الاستفادة من خبرة Adobe للترقيات فقد توقع أيضًا أن يستمر في تشغيل Figma كما فعل من قبل. وعلى الرغم من أن عملية الاستحواذ ضخمة ، إلا أنها ليست مفاجئة بالنظر إلى تحركات Adobe السابقة.

واشترت منصة تعاون الفيديز Frame io في عام 2021 ، وبدأت في الانتقال إلى الأدوات المستندة إلى الويب مع عروض مثل Creative Cloud Express.

وتعد Figma امتدادًا منطقيًا (إذا كان كبيرًا) لهذه الإستراتيجية - يمكن أن تساعد في جعل العمل الجماعي عبر الإنترنت عنصرًا أساسيًا في العملية الإبداعية في الشركات التي تستخدم برامج مثل Photoshop و Premiere بانتظام.