شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيثيريم" تكمل "الدمج" لطريقة أكثر كفاءة لاستخدام الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت إيثيريم "الدمج" الذي طال انتظاره إلى طريقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لصك رموز جديدة، حسبما غرد المؤسس المشارك للعملة المشفرة فيتاليك بوتيرين، ولن يتم سكب الأثير من خلال "إثبات العمل" الذي يستخدم أجهزة كمبيوتر قوية لحل مهام التشفير، بدلاً من ذلك سيتم إنشاؤها باستخدام طرق "إثبات الحصة" التي تتطلب من المستخدمين الذين يطلق عليهم المدققون مشاركة الرموز للحصول على فرصة الموافقة على المعاملات وكسب مكافأة صغيرة وفقا لموقع Engadget.

حتى اليوم كان تعدين إيثريوم يتطلب وجود بنوك قوية من أجهزة الكمبيوتر لحل مشاكل الرياضيات الصعبة، لم يستهلك ذلك كميات هائلة من الطاقة فحسب، بل جعل مقياس Ethereum صعبًا ومكلفًا للمعاملات الصغيرة.

مع النظام الجديد ، كلما زادت مخاطر المدققين، زادت فرصة الفوز بمكافأة، لكن كل شخص يحصل على شيء ما على الأقل ، حيث أن كل الأثير المتراكم يربح فائدة (حوالي 5.2 في المائة) ، مما يجعله أشبه بشراء سند أو وضعه في أحد البنوك (بصرف النظر عن تقلب السوق الجامح ، بالطبع). الحد الأدنى لمبلغ الرهان المطلوب ليكون مدققًا هو 32 إيثر (حوالي 50000 دولار في الوقت الحالي) ، على الرغم من أنه يمكن للأفراد القيام بالمساهمة المجمعة مع جهات مصادقة خارجية موثوق بها لتلبية هذا المستوى.

حصلت The Merge على اسمها لأن Ethereum blockchain قد تم دمجها مع شبكة موازية تعمل الآن منذ ما يقرب من عامين في اختبار إثبات الحصة ، لكنها مجرد خطوة واحدة في التحول.

قال بوتيرين خلال حفل دمج مباشر: "لا يزال يتعين علينا التوسع ، وعلينا إصلاح الخصوصية. بالنسبة لي ، يرمز الدمج إلى الفرق بين المرحلة المبكرة من Ethereum الذي كنا نريده دائمًا".

بدأت إيثر اليوم في الصعود، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة قليلة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت عملية الدمج ستفي بوعدها بتحويل العملة المشفرة ، حيث لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول التنظيم، وشوكات Ethereum والمزيد.

هناك أيضًا خطر عمليات الاحتيال (كما هو معتاد في العملات المشفرة) ، مع خطر نسخ المعاملات من السلسلة القديمة إلى السلسلة الجديدة ، من بين أمور أخرى.