شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة Tik ToK Now والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تيك توك هو أحدث تطبيق لإضافة ميزة الكاميرا المزدوجة ، على أمل الاستفادة من الشعبية المتزايدة لـ BeReal، ففي منشور مدونة، أعلنت تيك توك عن ميزة جديدة تسمى Now ، والتي سترسل للمستخدمين إشعارات يومية لالتقاط صورة أو مقطع فيديو باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية.

تقول الشركة في المنشور: "نحن بصدد توسيع مجموعة أدوات الإنشاء لدينا مع استمرارنا في تعزيز الاتصالات الأصيلة والعفوية على TikTok".

تحتوي الميزة الجديدة على علامة تبويب مخصصة خاصة بها بجوار زر الصفحة الرئيسية في الجزء السفلي من التطبيق. تمامًا مثل BeReal ، يتعين على المستخدمين نشر اللقطة الخاصة بهم في الوقت المناسب لمعرفة ما شاركه الأصدقاء ، وهناك إطار زمني تكون فيه مشاركتك "في الوقت المحدد". ولكن على عكس BeReal ، تضيف تيك توك القدرة على نشر مقاطع فيديو مدتها 10 ثوانٍ بالإضافة إلى الصور الثابتة حسبما نقل موقع ذا فيرج.

تقول الشركة إنها بصدد تجربة الميزة خلال الأسابيع المقبلة. في الولايات المتحدة سيكون TikTok Now متاحًا في التطبيق الرئيسي. في مناطق أخرى من العالم ، قد يصبح TikTok Now تطبيقًا منفصلاً.

تعمل منصات أخرى على إصداراتها الخاصة من BeReal - والتي اتُهمت هي نفسها بنسخ تطبيق مختلف قصير العمر. اكتشف محققو التطبيق IG Candid ، إصدار إنستجرام الذي قالت الشركة إنه نموذج أولي داخلي لم يتم اختباره خارجيًا. تم الإعلان عن ميزة الكاميرا المزدوجة في سناب شات - التي تلتقط صورًا متعددة ولكنها لا ترسل إشعارات موقوتة - في أبريل وتم تقديمها أخيرًا في أواخر أغسطس.

لا ينبغي أن تكون محاولة تيك توك للاستفادة من شعبية BeReal صادمة - فدورة المنصات التقنية التي تمزق بعضها البعض أو تضيف ميزات مماثلة لا تنتهي أبدًا. ربما يكون الجزء الأكثر إثارة للدهشة في إضافة تيك توك هو أنه تمكن من التغلب على إنستجرام.