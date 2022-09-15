شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تكشف تفاصيل انقطاع خدماتها وبدء استعادة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعافى تطبيق زووم من انقطاع كبير تعرض له صباح الخميس، كان يمنع المستخدمين من بدء الاجتماعات أو الانضمام إليها حسبما نقل موقع Engadget.

لم يكن لدى الشركة تفسير للمشكلة ، لكنها قالت إنها "حددت" السبب وتواصل التحقيق في الخطأ. كما تعهدت بمراقبة الوضع.

أبلغت الشركة عن انقطاع الخدمة لأول مرة في الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، بعد وقت قصير من بدء المستخدمين الإبلاغ عن عدم توفر زووم. حددت المشكلة في حوالي الساعة 11:30 صباحًا وقالت إنها أصلحت المشكلة بعد عدة دقائق.

يذكر أن الخدمة تعرضت لانقطاع كبير في أغسطس 2020 مما ترك الاجتماعات غير متاحة لساعات.

ومع ذلك فقد أصبح هذا التعطل أكثر ندرة فى الوقت الحالي، ولكنها قد تتسبب فى مشكلات بعد الاعتماد عليها من قبل فئات كثيرة فى العمل.