تقلل أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.. وتمنع سرقة الهواتف.. ما هي شريحة المحمول الجديدة ESIM التي ستطلقها المصرية للاتصالات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت المصرية للاتصالات، إتمام نجاح الاختبارات الأساسية لتشغيل الشرائح الإلكترونية المدمجة "eSIM".

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إنه بإتمام هذه الاختبارات بنجاح تكون شبكات المصرية للاتصالات قد أكدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" لعملائها فور ترخيصها، حيت تنتظر الشركة المحددات التنظيمية التي سوف يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة في مصر.

وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية في أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.

ما هي شرائح eSIM؟

منظومة تشغيل بطاقات ESIM المدمجة الجديدة تتضمن مركز بيانات ونظام تقني جديد يتيح تحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر بشكل سريع.

والمنظومة الجديدة تساهم في تقليل عمليات السرقة للهواتف المحمولة، ويمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول بسهولة.

وشريحة ESIM الإلكترونية عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت.

وشريحة ESIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتم الاعلان عنها اول مرة في ساعة آبل جير، وظهرت بعد ذلك في الهواتف الذكية لأول مرة في هاتف جوجل بيكسل، وانتشرت فيما بعد في هواتف آيفون.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها. وكل ما عليه هو اختيار شبكة الهاتف التي يريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

من مزايا شريحة وشريحة ESIM الإلكترونية أنها تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.

وتسمح لك الشريحة بالتنقل بين شركات الاتصالات بمرونة أكثر، فيمكنك بنفس الهاتف الاتصال بشبكة فودافون وأورانج واتصالات ووي، بدون حاجة إلى تغيير شريحة او تركيب شريحة جديدة.

ستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر.

كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الانترنت الغالية في التجوال، ببساطة يمكنك التحويل الى شبكة انترنت محلية في البلد التي ذهبت إليها.