شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المركبة الفضائية Zond 5 وكيف حملت السلاحف الروسية حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد السوفيتى المركبة الفضائية Zond 5 فى مهمة الدوران حول القمر فى 15 سبتمبر 1968 والعودة إلى الأرض، ولم يكن هناك رواد فضاء على متن المركبة، لكن كان هناك العديد من الفقاريات الأصغر، بما فى ذلك أول سلحفتين ذهبتا إلى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى فإن من الركاب الآخرين مجموعة من ذباب النبيذ والديدان والنباتات والبذور، وكانت هذه أول الحيوانات فى الفضاء السحيق.

وبعد الالتفاف حول القمر استدارت المركبة الفضائية Zond 5 وعادت إلى الأرض، وكان من المفترض أن تهبط فى كازاخستان فى 22 سبتمبر، لكن نظام توجيه المركبة الفضائية فشل، وسقطت فى المحيط الهندى بدلاً من ذلك.

واستعاد الروس الكبسولة ووجدوا أن السلحفتين على قيد الحياة، على الرغم من أنهما فقدا بعض الوزن منذ بدء المهمة.