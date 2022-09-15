شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار الشراء داخل التطبيق من أبل ترتفع بنسبة 40% فى عام لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جديدة أن متوسط سعر عمليات الشراء داخل التطبيق على متجر تطبيقات أبل ارتفع بنسبة 40% منذ العام الماضى، كما وجد تحليل شركة Apptopia لاستخبارات التطبيقات، أن عمليات الشراء داخل التطبيق من Google Play ارتفعت بنسبة 9% فقط فى نفس الإطار الزمني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن التضخم قد أصاب الأمريكيين بشدة فى جميع المجالات خلال العام الماضى، إلا أن Apptopia تلاحظ أن الزيادات فى الأسعار جاءت إلى حد كبير قبل ظهور التضخم.

تعتقد الشركة بدلًا من ذلك أن التكاليف المرتفعة لها علاقة بدفع Apple من أجل شفافية تتبع التطبيقات (ATT)، والذى تم تقديمه فى فبراير 2021.

تطلب بروتوكولات الخصوصية لعمليات الشراء داخل التطبيق (IAPs)، التى قدمها الرئيس التنفيذى لشركة أبل، Tim Cook، كجزء من نظام التشغيل iOS14، من المستخدمين الموافقة على "التتبع" لكل تطبيق يقومون بتنزيله.

كما أنه نظرًا لأن هذا التتبع يمثل جزءًا كبيرًا من كيفية ربح تطبيقات مثل Facebook من الإعلانات المستهدفة، فقد أبلغت إيرادات Meta عن أول انخفاض لها فى يوليو.

وزادت عمليات الشراء الفردية للشراء الفردى، أكثر بكثير من عمليات الشراء داخل التطبيق للمشتريات الشهرية أو السنوية مثل الوصول إلى Headspace لمدة عام كامل.

وكتبت الشركة: "ارتفع متوسط تسعير عمليات الشراء الفردى IAPs بنسبة 36% على أساس سنوى فى يوليو، بينما زادت عمليات الشراء داخل التطبيق السنوية + الشهرية بنسبة 19% فقط".