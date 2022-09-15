ما هي الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM ومتى تُدعم في مصر؟

مصطلح eSIM او الشريحة الإلكترونية المدمجة، مصطلح تسمعه كل عام بعض الشيء لكن لا تعرف معناه او لا تعرف كيف سنتأثر بشيء مثله في وقت قريب، ومع إطلاق Apple للـiPhone 14 قررت ان يكون الهاتف بشريحة إلكترونية مدمجة فقط في أمريكا بالتحديد باقي دول العالم سيصدر بشريحة عادية، لكن الفكرة كلها ما معنى eSIM؟ ما أبرز الهواتف التي تدعم هذه الميزة؟ وميعاد توافرها في مصر وأخبار توافرها في مصر، تعالى نأخذ جولة في هذا المقال حول الـ eSIM وكل ما هو معروف عنها.

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تطور شريحة الهواتف المحمولة من SIM الى eSIM

لتقوم بأي اتصالات او ارسال اي رسائل عن طريق هاتفك المحمول انت تحتاج لوجود شريحة بداخله تساعد الهاتف على الإتصال بأبراج الشبكات وتحمل فيها معلومات الرقم والبيانات التي تخصه بحيث تستطيع استعمال الهاتف في مهمته الأساسية وهي المكالمات الهاتفية، بدأت اول SIM عام 1991 وكانت بحجم كبير نوعًا ما فكانت بأبعاد 85.6×53.98×0.78 ملليمتر وهو حجم كبير نوعًا ما، من ثم تطورت الى شكل الـmini SIM وهو اول نوع تعاملنا به في مصر وقد ظهر في عام 1996 بأبعاد 25×15×0.76 ملليمتر، من ثم ظهرت الـMicro SIM التي عملت بها هواتف بارزة مثل Galaxy Note 3 وقد ظهرت في عام 2003 بأبعاد 15×12×0.76 ملليمتر وظلت منتشرة لفترة طويلة حتى جاء عام 2012 بالـNano SIM وهي التي تستعملها كل الهواتف الآن بأبعاد 12.3×8.8×0.67 ملليمتر، وفي عام 2016 وصلنا للتصميم الحالي والذي سيتم استعماله للـeSIM، التصميم الذي قدمته Apple ونعتمده الآن.

ظهور الـ eSIM

منذ عام 2010 وGSMA او Global System for Mobile Association -وهي هيئة مكونة من عدة شركات او تحالف عدة شركات تختص بالهواتف المحمولة والاتصالات- تتناقش في امكانية تقديم امكانية وضع الـSIM الخاصة بالهواتف على هيئة Software في الهواتف، وكانت شركتي Motorola وApple صاحبتي أفضل التصاميم في هذا الأمر، لكن اختلفا فموتورولا كانت ترى انه لا يجب ان نستعمل هذه التصاميم في منتجات المستهلكين وكانت Apple ترى العكس بأن هذه التصاميم ستكون مناسبة للمستهلكين ويجب ان تصدر في اجهزتهم، اول التصاميم لهذه التقنية قدمتها Apple ونشرتها في عام 2016 في شهر مارس وفي نوفمبر 2016 صدرت النسخة الثانية والتي صدرت كذلك في ساعة Samsung Gear S2 التي كانت داعمة للـ3G وهي أول جهاز يأتي بشريحة eSIM داخلية فيه.

شركة Apple قدمت اول جهاز يحمل شريحة داخلية في عام 2017، وهو ساعة Apple Watch Series 3 من ثم تبعها أول هاتف محمول بهذه الشريحة وهو جهاز iPhone Xs وiPhone XR معه وبالطبع iPhone Xs Max معهم في عام 2018 في شهر سبتمبر بالتحديد، جوجل من ناحيتها أطلقت اول هاتف بشريحة إلكترونية في عام 2017 مع Google Pixel 2 لكنها كانت متاحة فقط للاستعمال مع خدمات Google Fi لم تكن متاحة لأي مزود خدمة آخر، وفي عام 2018 في Pixel 3 كانت هذه الشريحة متاحة لأي مزود خدمة آخر، Samsung نفسها قدمت هذه الشريحة في أول مرة في هواتفها عام 2020 مع هواتف Galaxy S20.

ما هي فكرة الـ eSIM؟

الفكرة من استعمال هذه الشريحة هو تقليل مداخل الهاتف بحيث تكون شريحة الاتصال بداخل الهاتف نفسه، ومع الشركة تستطيع ضبط الشريحة لتعمل على نفس رقمك وتعمل كأنها شريحة عادية أدخلتها في الهاتف، مميزات وعيوب هذا الأمر انك في حالة انك قمت بإعادة ضبط المصنع ستحتاج لإعادة تسجيل الشريحة من جديد، وان قمت بتغيير هاتفك فستعاني لنقل الشريحة من الهاتف القديم الى الجديد، المميز فيها كون الشريحة داخلية هذا يقلل عدد الفتحات الموجودة في الهاتف مما يساعد على زيادة قدرة الهاتف على مقاومة الماء والأتربة بشكل أكبر، والـeSIM اقل عرضة للتلف او الضرر من الشريحة العادية مما يجعلها اختيارًا أفضل للاستعمال.

أبرز الشركات الداعمة للـeSIM

Vodafone (خارج مصر حتى الآن)

AT&T

Verizon

H2O

Jio

T-Mobile

Batelco

Etisalat (في الإمارات حتى الآن)

Rakuten

Oragne (خارج مصر حتى الآن)

Ooredoo

Jawwal

Virgin

du

Zain

يمكنك الإضطلاع على كافة الشركات والدول الداعمة من موقع Apple من هنا

أبرز الهواتف الداعمة للـeSIM

كل هواتف Apple بداية من iPhone Xs

كل هواتف Samsung الرائدة بداية من Galaxy S20

كل هواتف Google بداية من Pixel 2

هواتف Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 40 Pro

متى تتوفر الـ eSIM بمصر؟

حتى الآن الأخبار الرسمية ظهرت عن شركتين فقط جاهزتين لهذه العملية، الشركة الأولى هي Vodafone والشركة الثانية هي etisalat، لا أخبار عن We او Orange بشكل رسمي لكن هناك تصريحات تخرج من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات اننا نضع الرتوش الأخيرة في هذا الأمر وان الشركات الأربعة جاهزة لدعم هذه التقنية بالفعل وستنطلق قريبًا، في الواقع توقعنا ان تدعم الشركات هذه التقنية في وقت قريب بعدما أعلنت Apple عن اصدار iPhone 14 بشريحة الكترونية فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، فيجب ان تقوم الشركات بدعم هذه الميزة في وقت قريب قبل ان نجد هواتف ايفون في العالم كله بدون أي شرائح.