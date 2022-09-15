شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يحتاج الموظف من راتبه السنوى لشراء "آيفون 14"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "ريديت المتخصص بأخبار التكنولوجيا بيانيًا، يوضح كم يحتاج الشخص فى كل بلد أن يُنفق من راتبه السنوى فى المتوسط حتى يتمكن من شراء هاتف "آيفون 14" الجديد، وهو ما يكشف إلى أى مدى يُعتبر هذا الهاتف مرتفع الثمن أو فى متناول اليد، وحجم التباين فى ذلك من دولة إلى أخرى.

واعتمد الموقع على السعر المعلن للهاتف الجديد، ومقارنته بمتوسط الرواتب التى يتقاضاها الموظفون فى كل بلد سنويًا، ومن ثم قام باحتساب كم ينبغى على الموظف العادى أن يقتطع من راتبه السنوى حتى يؤمن ثمن جهاز "آيفون 14" الجديد.

وخلص الرسم البيانى إلى أن المكان الأصعب للحصول على "آيفون" الجديد والأغلى على مستوى العالم مقارنة بالرواتب هو نيجيريا، حيث أن ثمن هاتف الجديد يبلغ 69% من راتب الموظف لمدة عام كامل، تليها كينيا التى يحتاجُ فيها الموظف إلى تخصيص 63% من راتبه لمدة سنة كاملة حتى يشترى الهاتف الجديد، ثم بنغلاديش ويحتاج فيها الموظف إلى 59% من دخله السنوى حتى يشترى "آيفون 14".

أما الدولة الأفضل على مستوى العالم من حيث قدرة الموظف على شراء الهاتف الجديد فهى لوكسمبورغ التى تبدو فيها رواتب الموظفين مرتفعة، حيث يحتاج الموظف إلى 1.61% فقط من راتبه السنوى حتى يشترى هذا الهاتف، ثم سويسرا التى يحتاج فيها الموظف إلى 1.67% من راتبه فقط، ومن ثم الولايات المتحدة التى يُنفق الموظف فيها 1.84% من راتبه من أجل الحصول على "آيفون 14" الجديد.

وعلى المستوى الوطن العربى، فإن مصر هى الأصعب عربيًا، حيث يحتاج الموظف فيها إلى تخصيص 50% من راتبه السنوى لتأمين ثمن الهاتف، تليها تونس مباشرة ويحتاج فيها الشخص إلى 48.57% من الراتب السنوى، ثم المغرب التى يحتاج الموظف فيها 47.57% من راتبه السنوى حتى يحصل على الهاتف.

وتظهر دول الخليج العربى من بين الدول التى يتمتع مواطنوها بقدرة عالية على شراء هاتف "آيفون 14"، حيث يحتاج الموظف فى قطر إلى 2.75% فقط من راتبه، وفى الامارات يحتاج إلى 3% فقط من راتبه، وكذلك الكويت يحتاج الموظف فيها 3.71% من الراتب السنوى حتى يشترى هذا الهاتف، وبذلك يُصبح حصول المواطن فى دول الخليج على هاتف "آيفون 14" الجديد أسهل بكثير من أغلب دول أوروبا وكثير من دول العالم الغنية الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان.

خطف هاتف "آيفون 14"، الذى كشفت عنه شركة أبل مؤخرًا، الأضواء على مستوى العالم، وسرعان ما تحول إلى حديث المولعين بالهواتف الذكية وانشغلت به وسائل الاعلام أيضًا، فيما نشر موقع عالمى متخصص بالأخبار التقنية وملاحقة أحدث منتجات "أبل"، جدولًا يُبين فيه كم يحتاج الموظف فى كل بلد من راتبه السنوى، بالمتوسط، من أجل أن يشترى هاتف "آيفون 14" الجديد.

وكانت "أبل" كشفت الأسبوع الماضى عن "آيفون 14" الذى يمكنه الاتصال عبر الأقمار الصناعية فى حالات الطوارئ بالإضافة إلى تقنية الكشف عن حوادث السيارات.

وقدمت الشركة لجمهورها الهاتف الجديد بحجمين، هما "آيفون 14 العادي"، و"آيفون 14 بلس".

والهواتف الجديدة قادرة على إرسال مكالمة طوارئ للمساعدة عبر الأقمار الاصطناعية فى حال عدم وجود شبكات اتصالات أو "واى فاي"، حيث سيعرض الهاتف مكان مرور الأقمار الاصطناعية فى سماء المنطقة ويوضح كيفية توجيه الجهاز إليها بشكل صحيح.

وأعلنت الشركة المنتجة أن سعر هاتف "آيفون 14" العادى، يبدأ من 799 دولارًا، أما "آيفون 14 برو" فيبدأ سعره من 999 دولارًا.