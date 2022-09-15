Oppo توقع عقدًا مع ايتيدا لإنشاء مصنع للهواتف في مصر باستثمار يصل الى 20 مليون دولار

شراكة بين Oppo وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) من أجل انشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر، بطاقة إنتاجية تصل الى 4.5 مليون وحدة سنويًا وباستثمار يصل الى 20 مليون دولار، شركة Oppo هي ثاني شركة تبدأ في إنشاء مصنع للهواتف في مصر بعد شركة Vivo التي انشأت مصنعًا بالفعل وبدأت في إصدار هواتف مُصنعة في مصر بالفعل، لندخل في التفاصيل

مذكرة تفاهم بين Oppo وايتيدا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) وزانغ روشوان نائبًا عن شركة اوبو، ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (مصر تصنع الإلكترونيات) لإنشاء مصنع خاص بالهواتف المحمولة في مصر، طاقة المصنع ستصل الى تصنيع 4.5 مليون وحدة سنويًا وهذا استثمار قيمته 20 مليون دولار أمريكي

مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات من شانها المساهمة في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية كما انها بالتأكيد ستساعد في تمكين فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنين، لكن ما يهمنا هنا هو تأثير الأمر على سوق الهواتف في مصر، نحن نعاني في مصر من أسعار الهواتف المحمولة بسبب ان كل ما يخص الهواتف يتم عن طريق الإستيراد، لا تصنيع محلي للهواتف في مصر غير Vivo الآن وهانجن ننتظر Oppo، نريد ان ينعكس هذا الأمر بشكل ايجابي على السوق المصرية وخفض الأسعار بعض الشيء.

حتى الآن لا نعلم ما ان كان المصنع سيكون مجرد مصنع تجميع للهواتف فقط ام سيكون هناك فرصة لوجود مصنع تصنيع بعض مكونات الهاتف مثل الإطار والظهر على أمل ان يكون لدينا في مصر مصانع لتصنيع الإلكترونيات قريبًا في مصر، صناعة الإلكترونيات مهمة للغاية خاصة صناعات السيليكون ونأمل ان تزداد هذه المصانع في الدولة المصرية فهي من ناحية مفيدة اقتصاديًا ومن ناحية أخرى توفر فرص عمل للكثير من الشباب.