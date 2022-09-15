شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكافح لاستعادة السيطرة على مركبة الفضاء فى طريقها إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت مركبة الفضاء CAPSTONE الصغيرة التابعة لناسا مشكلة، وهى فى طريقها إلى القمر، وهى حاليًا تخرج عن نطاق السيطرة، فإن مسبار وكالة الفضاء الأمريكية الذى تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، وهو بحجم فرن الميكروويف ويزن 55 رطلًا فقط، يعانى أيضا من مشكلات فى درجات الحرارة وواجه مشاكل فى توليد الطاقة من الألواح الشمسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أعضاء فريق المهمة إنه قرب نهاية احتراق محرك كبير، عانى CAPSTONE من حالة شاذة وضعت المسبار فى "الوضع الآمن" الوقائي.

فى تحديث صدر هذا الأسبوع، وصفت شركة Advanced Space، الشركة التى تدير المشروع لصالح وكالة ناسا، ذلك بأنه "وضع تشغيلى ديناميكي".

وليست هذه هى المرة الأولى التى تواجه فيها CAPSTONE عقبة، ففى يوليو، صمتت المركبة بعد وقت قصير من تحررها من مدارها حول الأرض، ومع ذلك، تمت استعادة الاتصال فى وقت لاحق.

كما تم إطلاق المركبة الفضائية فى يونيو بهدف الدوران حول القمر للتحضير لمحطة فضائية قمرية جديدة، وستختبر استقرار مدار على شكل هالة قبل استخدامه من جانب Lunar Gateway، البؤرة القمرية المخطط لها لوكالة ناسا، فستكون بوابة القمر ذات يوم بمثابة "منطقة انطلاق" لهبوط البشر على القمر وربما كنقطة انطلاق للمهمات إلى المريخ.

وتحاول الفرق الأرضية الآن تثبيت حركة القمر الصناعى الاستكشافى الصغير وإنقاذ المهمة، حيث وصل CAPSTONE إلى مسافة تزيد عن 950 ألف ميل (1.53 مليون كيلومتر) من الأرض فى 26 أغسطس، قبل أن تبدأ الجاذبية فى سحب المسبار إلى مسار لعبور المسارات مع القمر.

كما أنه فى منتصف الطريق أثناء انتقاله إلى القمر الوحيد للأرض، أطلق المسبار نظام دفع الهيدرازين المصغر لمناورة تصحيح المسار الثالثة، لكن ناسا قالت أن المركبة الفضائية عانت من مشكلة أثناء الحرق أو بعده بفترة وجيزة.

لم تتمكن المحطات الأرضية بعد ذلك من تلقى اتصالات ذات مغزى من المركبة الفضائية، مما دفع شركة Advanced Space إلى إعلان حالة طوارئ تشغيلية.