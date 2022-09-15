تكنولوجيا: دراسة: تسلا ستكون أكثر ذكاءً من البشر بحلول عام 2033

القاهرة - سامية سيد - ستكون شريحة تسلا Tesla الجديدة أكثر ذكاءً من البشر بحلول عام 2033، حيث تبلغ قوتها فى المعالجة حاليًا 36% من دماغ الإنسان، ويمكن للرقاقة الدقيقة D1 معالجة 362 تريليون عملية فى الثانية، فى حين أن دماغ الشخص قادر على إجراء كوادريليون عملية فى الثانية (هذا هو رقم واحد، يليه 15 صفرًا)، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Vanarama لتأجير السيارات والشاحنات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت الشركة لتنبؤاتها من خلال تحليل رقائق Tesla الميكروية السابقة والحالية لتجد أن قدرتها تتزايد بمعدل مذهل يبلغ 486% سنويًا.

كما أنه من المقرر أن تطلق شركة إيلون ماسك شريحة D1 الجديدة، وهى جزء من منصة الكمبيوتر العملاق Dojo، وستكون جزءًا رئيسيًا من نظام القيادة الذاتية للطيار الآلى للشركة مع استمرارها فى التطوير.

يحتوى دماغ الإنسان، الذى يتضاعف حجمه ثلاث مرات خلال السنة الأولى للطفل ويصل إلى مرحلة النضج الكامل بحلول سن 25، على حوالى 100 مليار خلية عصبية.

قال الباحثون منذ فترة طويلة إنه سيأتى وقت يتجاوز فيه الذكاء الاصطناعى القدرات الفكرية للبشر، على الرغم من وجود مجموعة واسعة من الآراء حول موعد حدوث ذلك.

يقول الباحثون بالدراسة: "لن يكون من الجنون الاعتقاد بأن التكنولوجيا ستصبح أكثر ذكاءً من البشر فى حياتنا.. الرقائق الدقيقة قادرة حاليًا على العمل بالطريقة التى تعمل بها المشابك الدماغية، مع قيام الباحثين بتطوير رقائق مستوحاة من طريقة عمل الدماغ".