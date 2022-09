شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح متحف الهواء والفضاء بعد إغلاقه فى مارس الماضى للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المبنى الرئيسي لمتحف الهواء والفضاء في National Mall بواشنطن العاصمة بعد إغلاقه في نهاية شهر مارس الماضي، حيث تبقي شهر واحد فقط على إعادة افتتاحه مرة أخرى، وستبدأ مؤسسة "Smithsonian" فى توزيع تصاريح الدخول المجانية الموقوتة بدءًا من اليوم، وفقاً لموقع space.

وسيطلق المتحف أول ثمانية معارض مكتملة، بالإضافة إلى إعادة فتح متجر الهدايا الخاص به، مثل مقهى مارس والقبة السماوية التي تمت ترقيتها، حيث تم تجديد المتحف بتكلفة 900 مليون دولار للتجديد الخارجي والداخلي.

وتم تخصيص منطقتين من مناطق العرض الجديدة والموسعة لتاريخ استكشاف الفضاء، منطقة معرض "كينيث سي غريفين لاستكشاف الكواكب"، الذى يعرض مركبات المريخ والمسابر بين الكواكب، ومنطقة "Destination Moon" الذى يوضح كيف جاء رواد الفضاء للمشي سطح القمر.

كما أنه من صالات العرض الأخرى التي ستفتتح في 14 أكتوبر "America by Air" و "Early Flight" و "Nation of Speed" و "One World Connected" و "Thomas W. Haas We All Fly." سيعود عرض Wright Flyer لعام 1903 في الفيلم الديناميكي الجديد "Wright Brothers".

يمكن للزوار الحصول على دخول بدءًا من 14 أكتوبر، من خلال إظهار إما بطاقة المرور الرقمية الخاصة بهم على أجهزتهم المحمولة أو نسخة ورقية يطبعونها في المنزل.

خصص المتحف مجموعة خاصة من التصاريح لأعضاء الجمعية الوطنية للطيران والفضاء، وسيتم إرسال توجيهات حول كيفية حجز تلك التذاكر عبر البريد الإلكتروني إلى أعضاء الجمعية.

يستمر العمل في النصف الآخر من مبنى المتحف الوطني للطيران والفضاء، من المقرر إعادة افتتاح قاعة "معالم الرحلة" المركزية في عام 2024، على أن تتبع 14 صالة عرض في العام المقبل.