شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير عمرك على تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد مئات الملايين من المستخدمين النشطين لمنصة TikTok تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية للقصر، على الرغم من أن التطبيق يستهدف "تجربة TikTok الكاملة" للمستخدمين الذين يبلغون من العمر 13 عامًا فما فوق، وفقًا لمركز الأمان الخاص به، وإليك ما تحتاج لمعرفته حول القيود العمرية على Tiktok، وما إذا كان يمكنك تغيير عمرك إذا قمت بإدخاله بشكل غير صحيح.





هل يمكنك تغيير عمرك على TikTok؟

شددت TikTok إعدادات الخصوصية الخاصة بها في عام 2021 من خلال جعل جميع الحسابات التي تقل أعمارهم عن 16 عامًا خاصة، وإزالة القدرة على تغيير تاريخ ميلادك داخل التطبيق بمجرد تحديد عمرك، والآن، لتغيير تاريخ ميلادك على TikTok، إذا كان غير دقيق، ستحتاج إلى الاتصال بفريق دعم العملاء في التطبيق.





كيف تغير عمرك على TikTokإذا تم إدخال عمرك بشكل غير صحيح في تطبيق TikTok وترغب في تصحيحه دون إنشاء حساب جديد، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى TikTok على [email protected] لطلب تغيير أو الاتصال بفريق دعم عملاء النظام الأساسي من خلال قسم دعم التطبيق:

1. افتح تطبيق TikTok لأجهزة iPhone أو Android.

2. اضغط على ملف التعريف في أسفل يمين الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليمنى.

4. سينقلك هذا إلى صفحة الإعدادات والخصوصية، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى قسم الدعم وتحت ذلك، اضغط فوق الإبلاغ عن مشكلة.

5. حدد الحساب والملف الشخصي.

6. اضغط على تحرير الملف الشخصي.

7. حدد أخرى.

8. بعد ذلك، اضغط على هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ اختيار.

9. سينقلك هذا إلى نموذج الملاحظات حيث يمكنك إدخال طلب نصي لتغيير تاريخ ميلاد غير دقيق في حسابك.

سيرسل ممثل دعم عملاء TikTok بريدا إلكترونيا إليك على العنوان المرتبط بحسابك، وفى هذه المراسلات، ستحتاج على الأرجح إلى تقديم شكل من أشكال الهوية الصادرة عن الحكومة لتأكيد هويتك وتاريخ ميلادك من أجل إجراء التغيير.