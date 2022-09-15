شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقع صفقة مع وزارة التجارة الأمريكية لتطوير تقنية النانو الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا "NIST" التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اتفاقية بحث وتطوير تعاونية مع جوجل لتطوير شرائح للباحثين، لتصنيع الرقائق التي يستخدمها الباحثون في تطوير تقنية النانو الجديدة وجهاز أشباه الموصلات سيتم تصنيعها بواسطة SkyWater Technology، وفقاً لموقع gadgets360.

وستدفع الشركة المملوكة لشركة "Alphabet" التكلفة الأولية لإنشاء الإنتاج ودعم التشغيل الأول للإنتاج، يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تمرير الولايات المتحدة لقانون "CHIPS" والعلوم الذي يهدف إلى تعزيز أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات في البلاد.

وفقًا لمدونة " NIST"، توصلت الوكالة الحكومية الأمريكية إلى اتفاق مع جوجل لتطوير وإنتاج رقائق يمكن للباحثين استخدامها لتطوير تقنية النانو الجديدة وأجهزة أشباه الموصلات.

وسيقوم المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا "NIST" بتصميم دوائر للرقائق مع شركاء أبحاث جامعيين مثل جامعة ميشيغان وجامعة ماريلاند وجامعة جورج واشنطن وجامعة براون وجامعة كارنيجي ميلون.

ويقال إن جوجل مطالبة بـ 25.4 مليار دولار من مطالبات التعويض عن ممارسات Adtech، وسيتحمل عملاق البحث التكلفة الأولية لإنشاء الإنتاج وسيدعم تشغيل الإنتاج الأول.

وقالت وزارة التجارة: "تتوقع NIST تصميم ما يصل إلى 40 شريحة مختلفة محسّنة لتطبيقات مختلفة، نظرًا لأن تصميمات الرقائق ستكون مفتوحة المصدر، سيتمكن الباحثون من متابعة أفكار جديدة دون قيود ومشاركة البيانات وتصميمات الأجهزة بحرية".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا أمرًا لتنفيذ قانون CHIPS لعام 2022 الذي يوفر 52.7 مليار دولار في شكل إعانات لتشجيع تصنيع أشباه الموصلات والبحوث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضا أن تعزز الجهود التنافسية للبلاد ضد التطورات العلمية والتكنولوجية في الصين.