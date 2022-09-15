شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمر اتصالات عسكرية إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين مهمتها المدارية رقم 38 لعام 2022 أمس، حيث أرسلت القمر الصناعي "Zhongxing-1E" فوق صاروخ Long March 7A، انطلقت القاذفة من موقع "Wenchang Space Launch" في جزيرة هاينان ونجحت في تسليم حمولتها إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض "GTO" كما هو مخطط، وفقاً لموقع space.

كما تم بناء Zhongxing-1E بواسطة الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "CAST" ، ولم تقل الصين الكثير عن المركبة الفضائية، ووصفتها بعبارات عامة بأنها قمر صناعي للاتصالات.

أفاد "أندرو جونز" لموقع Space News: "يتطابق الوصف الغامض للقمر الصناعي مع بيانات سلسلة الأقمار الصناعية Zhongxing-1 السابقة"، وأضاف أن: "نقص المعلومات والصور الخاصة بالقمر الصناعي يوحي بأن المهمة تخدم عملاء عسكريين".

قال جونز إن أحدث قمر صناعي في السلسلة،Zhongxing-1D ، تم إطلاقه في نوفمبر 2021 فوق صاروخ "Long March 3B" من مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية في جنوب غرب الصين.

أضاف جونز: "أن الصين تتحرك ببساطة بعيدًا عن Long March 3B ونحو 7A للإطلاق إلى GTO بالإضافة إلى كونه أقل قوة من 7A ، فإن 3B أقدم بكثير ، ظهرت لأول مرة في عام 1996، في حين أن أول رحلة ناجحة لطائرة 7A حدثت العام الماضي فقط.

وتعد الصين ليست وحدها في تحديد وتيرة انطلاق سريعة هذا العام، أجرت SpaceX بالفعل 41 مهمة مدارية في عام 2022، معظمها مكرس لبناء كوكبة Starlink ذات النطاق العريض الضخم.