شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة HUAWEI AppGallery تقدم مجموعة من التطبيقات اللامحدودة بشكل أكثر أماناً وسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تطور هواوي من خدمات الهاتف التي تقدمها لمستخدميها بشتى الطرق المبتكرة، فضلًا عن إتاحة تحديثاتها التي تزوّدهم بكل ما هو جديد من الخدمات المتنوعة سهلة الاستخدام، وبالإشارة إلى تلك الابتكارات، لا يمكن إغفال الحديث عن متجرها المتميز HUAWEI AppGallery، "ثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم"، والذي يضم مجموعة كاملة من أشهر تطبيقات البث عبر الإنترنت، ليسهل على المستخدمين تفاصيل حياتهم اليومية ويمكنهم من التمتع بتجربة مشاهدة ممتعة وفريدة في أي وقت ومن أي مكان.

وتمتلك منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery قاعدة عريضة من المستخدمين والعملاء المنتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتضم مجموعة متنوعة من تطبيقات البنوك والدفع الالكتروني؛ مثل بنك مصر وبنك CIB وتطبيق My Fawry والعديد من البنوك الأخرى وكل تطبيقات مشغلي شبكات المحمول مثل Ana Vodafone وMy Orange و My WEوMy Etisalat ومختلف تطبيقات النقل الذكي مثل Careem و SWVL و InDriver و DiDi وتطبيقات توصيل الطلبات مثل Talabatو Elmenus وتطبيقات الترفيه مثل TikTok وAnghami ومجموعة كبيرة من الألعاب المميزة مثل PUBG وGarena Free Fire وYalla Ludo وMobile Legends و Asphalt 9 وغيرها الكثير من الألعاب.

وبمجرد قيام المستخدم بإنشاء حساب هواويHuawei ID ، يمكنه الاستمتاع بكافة الخدمات والمزايا التي تقدمها المنصة بشكل كامل ومزامن لبياناته الشخصية، حتى يمكنه الوصول إليها من أي جهاز هواوي يستخدمه، من خلال خدمة سحابة هواوي للأجهزة المحمولةHuawei Mobile Cloud ، كما تتيح إجراء نسخ احتياطي للبيانات إلى مساحة تخزين آمنة تمنع فقد البيانات في حالة فقدان الهاتف، وكذلك تتيح نقل البيانات بسهولة إلى جهاز جديد في أي وقت وفي أي مكان. ويمكن الحصول على مساحة تخزين سحابية تصل إلى 5 جيجابايت مجانًا، وبعد ذلك يمكنك شراء سعة تخزينية إضافية تصل إلى 2 تيرابايت بأسعار مميزة.

ويمكن للمستخدمين من خلال استخدام متصفح Huawei Petal Search ، أن يقوموا بتحميل كافة التطبيقات التي لا تتواجد على المنصة من خلال البحث عنها على المتصفح وتحميلها من مواقعها الرسمية بطريقة سهلة وخطوات بسيطة مثل تطبيقات WhatsApp وFacebook وInstagram، وذلك على عكس متاجر التطبيقات الأخرى التي تبحث فقط داخل قاعدة البيانات الخاصة بها، حيث يأتي متصفح هواوي Huawei Browser مزودًا بملف إخباري مدمج، واختصارات لمواقع الويب المفضلة للمستخدم، كما يدعم ميزة الوضع الداكن لتسهيل الاستخدام. ويتوفر أيضًا مساعد هواوي Huawei Assistant والذي يُسهّل البحث عن المعلومات ويوفر الوصول الفوري للتطبيقات والخدمات.

ولم تغفل هواوي عن تطوير خدمات الخرائط الخاصة بها، حيث تتيح تطبيق Petal Maps للملاحة والخرائط، والذي يُعد أحد أفضل تطبيقات الخرائط والملاحة التي يمكن الاعتماد عليها في الحياة اليومية، حيث يتميز بأنه يحتوي على خرائط أكثر من 1300 مدينة حول العالم، ويمكن استخدامه بدون الاتصال بالإنترنت، كما يوفر معلومات تجارية ونقل سريعة التدفق ومسجلة.

وتتيح هواوي من خلال خدمة بث الفيديو Huawei Video، مجموعة مميزة من الأفلام، والمسلسلات ومقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو حول الرياضة والأفلام الوثائقية بالإضافة إلى خدمة بث الموسيقى الخاصة بهواوي Huawei Music، والتي تضم موسيقى لأشهر الفنانين المصريين وبمختلف الأنواع واللغات. ويمكن للمستخدمين تحديد موقع أجهزة هواوي الخاصة بهم من خلال تطبيق Find Device، بالإضافة إلى تشغيل نغمة الرنين عن بُعد للمساعدة في إيجاد الجهاز أو قفل الأجهزة ومسح بياناتها لحماية خصوصية المستخدم.

وتقدم ميزة تطبيقات هواوي السريعة "Quick Apps" نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، باختصار هي تطبيقات يمكنك استخدامها على الفور دون الحاجة لتثبيتها مثل تطبيق YouTube. فمع هذه التطبيقات السريعة يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي حول العالم الاستمتاع بالتفاعل السلس وواجهات الاستخدام الرائعة لتجربة التطبيق الأصلي. وتوفر ميزة سمات هواوي Huawei Themes عشرات الآلاف من السمات والخطوط والرموز وأقفال الشاشات وخلفيات الشاشة الأنيقة لتخصيص مظهر هاتفك كما تحب. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمميزات مركز هواوي للعضوية Huawei Member Center والحصول على خدمات حصرية ويتيح لهم أيضاً فرصة المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة.

وتضع هواوي على رأس أولوياتها إجراءات أمن وسلامة المستخدم وتتعهد دائماً بحماية خصوصيته، حرصاً منها على أن يتمتع عملائها بمزيد من الراحة وأن تجعلهم يعيشون تجربة أكثر أمناً وسهولة. ويمكن لمستخدمي أجهزة هواوي في مصر تحميل كافة التطبيقات الرئيسية التي يحتاجون إليها بشكل سريع وآمن دون عقبات، وذلك بالاعتماد على مجموعة من التطبيقات والخدمات التي تقدم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها أي شيء، حيث تضم المنصة كل ما يحتاج إليه المستخدمون من تطبيقات، ويتم إطلاق عروض وخصومات حصرية لمستخدمي المنصة من وقت لآخر، بما يساهم في زيادة حجم التفاعل وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.

وحرصت هواوي على مدار الفترة الماضية على التعاون مع كافة الشركاء والمطورين المحليين، لإثراء المنصة بكافة التطبيقات الأساسية التي يحتاج إليها أي هاتف ذكي، كما أنها تستمر في التعاون مع كافة شركائها المحليين من أجل إتاحة المزيد من التطبيقات والخدمات على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery لتحافظ على ثقة مستخدميها طوال الوقت، وتساعدهم على تنفيذ مهام حياتهم اليومية من خلال التمتع بتجربة تصفح آمنة وعالية الجودة تضمن لهم الحماية والخصوصية الكاملة.

تأتي هذه المجموعة المتنوعة والفريدة من التطبيقات جنباً إلى جنب مع حرص هواوي على تقديم الدعم الفني الكامل لكافة مستخدمي منصة HUAWEI AppGallery، وذلك من خلال اتاحة وسيلة التواصل المباشر مع فريق الدعم من داخل المنصة إلى جانب رقم الخط الساخن الذي يمكن التواصل معه للاستفسار عن أي معلومة بالإضافة إلى امكانية التواصل المباشر من خلال تطبيقات الدردشة.

جدير بالذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery ، سجلت منذ إطلاقها في 2018، ما يزيد عن 580 مليون مستخدم نشط شهريا في أكثر من 170 دولة، وحوالي 432 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات، مما يدل على تأثيره المتزايد على المطورين ومستخدمي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. أما على المستوى المحلي، تستمر هواوي في تعاونها مع العديد من الشركاء لإطلاق تطبيقاتهم على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery مثل تطبيقات النقل الذكي وتوصيل الطعام، والعديد من تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.