شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مهمة الجوزاء11 لوكالة ناسا وكيف حققت رقمًا قياسيًا جديدا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مهمة الجوزاء 11 التابعة لوكالة ناسا رقما قياسيا فى الارتفاع للرحلات الفضائية فى 14 سبتمبر 1966، عندما وصل اثنان من رواد الفضاء إلى مدار على ارتفاع 850 ميلا فوق الأرض، لا يزال هذا هو أعلى ارتفاع حققته مهمة مأهولة غير قمرية، وفقًا لموقع space.

أمضى طيار قيادة الجوزاء 11 "بيت كونراد" والطيار "ديك جوردون" ثلاثة أيام يدوران حول الأرض فى مركبتهم الفضائية الضيقة الجوزاء، بعد الإطلاق، حيث أجروا أول لقاء للصعود المباشر مع مركبة مستهدفة.

بمجرد أن تم ربط المركبتين، استخدموا الصاروخ على مركبة الهدف أجينا للصعود إلى ارتفاع قياسى، حيث قاموا أيضًا بإنشاء القليل من الجاذبية الاصطناعية أثناء وجودهم فى المدار باستخدام محركات الدفع الخاصة بهم لتدوير المركبة الفضائية المدمجة.