شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة الدردشة الصوتية لديسكورد على Xbox One وXbox Series X / S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت محادثات ديسكورد الصوتية متاحة على جميع وحدات تحكم Xbox One وXbox Series X / S، بعد اختبار إنسايدر التجريبى الذى بدأ فى يوليو. ويسمح التكامل لمستخدمى ديسكورد على إكس بوكس والكمبيوتر الشخصى والمحمول بالانضمام إلى نفس القنوات الصوتية.

ستحتاج أولًا إلى ربط حسابات ديسكورد وإكس بوكس معًا للبدء. إذا كنت قد فعلت ذلك بالفعل حتى تتمكن جهات اتصالك على ديسكورد من رؤية اسم اللاعب الخاص بك، فستحتاج إلى القيام بذلك مرة أخرى بسبب الأذونات الصوتية الجديدة المطلوبة لإنجاح عملية التكامل. ثم يأتى الجزء المعقد.

يعمل ديسكورد على إكس بوكس من خلال نقلك أنت والدردشة الصوتية من النظام الأساسى إلى وحدة التحكم الخاصة بك حسبما نقل موقع Engadget.

على هذا النحو لا يمكنك الانضمام إلى مكالمة مباشرة من Xbox. بدلًا من ذلك ستحتاج إلى بدء محادثاتك على سطح المكتب أو الهاتف المحمول ثم استخدام تطبيق ديسكورد وإكس بوكس لتحويل المكالمة.

بمجرد ربط حساباتك، سترى زر "الانضمام على Xbox" الجديد فى ديسكورد والذى يسمح لك ببدء هذه العملية. انقر فوق الزر وسيفتح تطبيق إكس بوكس على هاتفك ليسألك على وحدة التحكم التى ترغب فى متابعة الدردشة.

إنه ليس التطبيق الأكثر سهولة، ولكن يمكن أن يتحسن بمرور الوقت. قال ديسكورد عن التكامل: "نتطلع إلى مواصلة شراكتنا لخلق تجارب أكثر عمقًا وذات مغزى لأصدقائك ومجتمعاتك". وقالت مايكروسوفت إنها كانت متحمسة "لتقديم المزيد من تجارب ديسكورد إلى إكس بوكس فى المستقبل".