شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يقدم خاصية دردشة المجموعات على ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، عن إطلاق خاصية دردشة المجموعات على ماسنجر وفيسبوك لمساعدة الأشخاص على بناء روابط اجتماعية بشكل فورى حول اهتماماتهم المشتركة.

قال مارك، سنبدأ فى اختبار القدرة على إطلاق خاصية دردشات المجموعات مباشرةً فى ماسنجر وتوسيع تجربة الدردشة لتشمل المزيد من مجموعات فيسبوك فى الأسابيع المقبلة.

تساعد دردشات المجموعات الأشخاص على التواصل مع مجتمعاتهم بشكل فورى حول الموضوعات التى يهتمون بها على كل من فيسبوك وماسنجر عبر النصوص، والصوت، والفيديو.

يمكن للمسئولين بدء محادثة حول موضوع معين والحصول على ردود فورية بدلًا من انتظار الأشخاص للتعليق على منشور.

بدلًا من التنقل بين مواضيع متعددة فى دردشة جماعية واحدة فى ماسنجر، يمكن للأشخاص استخدام دردشات المجموعات لتنظيم الدردشات فى فئات حتى يتمكن أعضاء المجموعة من العثور بسهولة على ما هو أكثر إثارة لاهتمامهم.

على سبيل المثال: يمكن أن يكون لدى مجموعة المعجبين بفرقة موسيقية فئة "الأخبار العاجلة" مع دردشات مخصصة لمتابعة ومناقشة صدور الألبومات الجديدة، تواريخ الحفلات الموسيقية، والأنشطة الجماعية.

ستسمح دردشات المجموعات للأشخاص بالتواصل مع مجتمعاتهم على ماسنجر بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلة.

يمكن للأشخاص الاختيار من بين عدة خيارات لمساعدة مجتمعاتهم على التواصل، بما فى ذلك:

دردشات لأعضاء المجموعة حول موضوع معين.

دردشة الفعاليات لترتيب نزهة أو لقاء.

دردشة رسالة جماعية للعرض فقط يستخدمها المسئولون للإعلان عن التحديثات على مستوى المجموعة.

دردشة للمشرفين فقط للتعاون مع المسئولين والمشرفين.

قنوات صوتية لما يصل إلى 30 عضوًا فى المجموعة لمشاركة التعليقات المباشرة أو تلقى الدعم بصورة فورية. (على سبيل المثال، يمكن لمسئول مجموعة فيسبوك لطلاب الكيمياء إنشاء قنوات صوتية لمجموعات الدراسة خلال موسم الامتحانات، ويمكن للمشاركين تشغيل الفيديو للدروس التى يتم بثها بشكل مباشر. لا يمكن الوصول إلى دردشات المجموعات إلا لأعضاء المجموعة.)

نظرًا للطبيعة العامة لدردشات المجتمع، قامت ميتا بتطوير مجموعة قوية من الأدوات لمساعدة المسئولين على إدارة تجارب الدردشة والصوت بسهولة، بما فى ذلك:

إمكانات الإشراف مثل حظر أعضاء المجموعة أو كتمهم أو تعليقهم، وإزالة الأعضاء أو الرسائل.

مساعد المسئول، التى تسمح للمسئولين بتحديد معايير مخصصة من شأنها تعليق المستخدمين، حذف الرسائل المبلغ عنها، إيقاف إرسال الرسائل من المستخدمين غير المؤهلين أو التى تحتوى على محتوى مخالف، وذلك بشكل تلقائي.

يمكن لأعضاء دردشات المجتمع أيضًا الإبلاغ عن الرسائل إلى مسئولى المجموعة أو ميتا، أو حظر المستخدمين، أو مغادرة الدردشة فى أى وقت.