شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يطمئن البشر: لا داعى للقلق.. نحن هنا لخدمة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا": يُطمئن روبوت Ameca، الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم، بأنه "لا داعي للقلق" ويقول، إن الروبوتات موجودة هنا لمساعدة وخدمة البشر.

من The Terminator إلى I ، Robot ، تتميز العديد من أفلام الخيال العلمي بوجود روبوتات تسيطر على العالم، لكن الروبوت الذي يشبه الإنسان الموصوف بأنه "الأكثر تقدمًا في العالم" أكد أن هذه الحبكة من غير المرجح أن تصبح حقيقة واقعة.

قال Ameca، وهو إنسان آلى شبيه بالبشر طورته شركة Engineered Arts ومقرها كورنوال: "لا داعى للقلق، فلن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا. نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر وليس استبدالهم".

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبدو الروبوت نابض بالحياة بشكل مخيف ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز ، ومتابعة شفتيه ولمس أنفها تمامًا مثل أي شخص حقيقي.

الآن، نشرت Engineered Arts مقطع فيديو على قناتها على YouTube ، تظهر فيه Ameca في محادثة مع الباحثين.

كتبوا في وصف الفيديو "هذا العرض التوضيحي من Ameca يقرن التعرف الآلي على الكلام مع GPT 3 - نموذج لغة كبير يولد إجابات ذات مغزى".

بينما قد تعتقد أن ردود Ameca تم كتابتها ، أوضحت Engineered Arts أن هذا ليس هو الحال.

وكتبوا: "لا شيء في هذا الفيديو مكتوب مسبقًا - تم إعطاء النموذج موجهًا أساسيًا يصف Ameca ، مع إعطاء الروبوت وصفًا للذات، إنه ذكاء اصطناعي خالص".

وأضافوا، "فترات التوقف المؤقت هى الفاصل الزمنى لمعالجة إدخال الكلام، وإنشاء الإجابة ومعالجة النص مرة أخرى في الكلام."

فى الفيديو، يمكن رؤية فريق Engineered Arts وهو يطرح مجموعة من الأسئلة على Ameca، وعندما سئل الروبوت عن الغرض من استخدام الروبوتات، أجاب: هناك العديد من التطبيقات الممكنة للبشر.